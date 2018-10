Vorinstanzen in Berlin hatten den in dieser Form inzwischen nicht mehr angebotenen Limousinen-Service bereits wegen eines Verstoßes gegen das Personenbeförderungsgesetz und unlauterem Wettbewerb untersagt. Der BGH hatte nach einer ersten Verhandlung eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einem ähnlichen Uber-Verfahren in Spanien abgewartet.

Dem US-Fahrdienstleister Uber, der auch in Berlin aktiv ist, droht eine Niederlage vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dieser könnte den früher auch in Berlin angebotenen Service "Uber Black" als unzulässig einstufen, wie Richter des ersten Zivilsenats bei einer Verhandlung am Donnerstag in Karlsruhe andeuteten. Sein Urteil will der Senat zu einem späteren Termin verkünden.

Der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof wies nun auf eine ältere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hin, wonach der Schutz des Taxiverkehrs im Personenbeförderungsgesetz verfassungsgemäß ist. Der BGH müsse nun prüfen, ob sich die Verhältnisse durch neue Angebote wie Mitfahrdienste oder Carsharing grundsätzlich geändert hätten. "Das ist eher fraglich", sagte der Richter am Donnerstag.

Uber hat seine Strategie in Berlin inzwischen verändert. Seit 2016 vermittelt das US-Unternehmen via "UberX" Fahrten von Mietwagen- oder Chauffeurunternehmen. Allerdings gelten strenge Regeln als für das Taxigewerbe: Die Wagen müssen nach jeder Fahrt in die Zentrale zurückkehren, sie dürfen also nicht wie offizielle Taxis in der Stadt oder an Haltepunkten auf die nächste Fahrt warten. Ausnahme: Geht vor, während oder direkt im Anschluss an eine Fahrt ein weiterer Auftrag, ein. Dann muss der Mietwagen-Fahrer nicht in die Zentrale zurückkehren.

Zudem will Uber noch in diesem Jahr in Berlin mit rund 30 E-Autos an den Start gehen. Und mit "UberJump" soll ein Leihsystem für E-Pedelecs etabliert werden. Passiert ist das bisher aber noch nicht, laut dem Unternehmen laufen die Vorbereitungen nach wie vor.