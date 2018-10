Bisher gehört Cinestar dem australischen Unternehmen Event Hospitality Entertainment Limited (EVT). EVT begründet den Verkauf mit dem Wunsch, sich auf den australischen Kinomarkt konzentrieren zu wollen. "Wir glauben an die Zukunft der Kinobranche, allerdings befindet sich der größere Anteil unserer Kinoaktivitäten in Australien und Neuseeland. Deshalb konnten wir mit den deutschen Kinos keine Synergien erzielen", sagte die Hauptgeschäftsführerin von EVT, Jane Hastings, am Montag.

Für Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock ist der Verkauf eine Chance für weiteres Wachstum. "Wir sind der Überzeugung, dass Vue als einer der führenden Kinobetreiber in Europa über das richtige Know-how verfügt, um auf den Erfolg von Cinestar aufzubauen", sagte Fock.



Die Cinestar-Gruppe mit Sitz in Lübeck betreibt derzeit bundesweit 55 Kinocenter. In Berlin sind es sieben, darunter auch das CUBIX am Alexanderplatz und das Kino in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Das Cinestar-Kino am Treptower Park soll allerdings abgerissen werden. In Brandenburg gibt es zwei Cinestar-Kinos: in Frankfurt (Oder) und in Wildau (Dahme-Spreewald).

Auf die Standorte, die Ticketpreise und die rund 2.700 Mitarbeiter hat der Verkauf nach Angaben Focks keine Auswirkungen.

Cinemaxx betreibt in Deutschland 29 Kinos. In Berlin gibt es nur ein Cinemaxx-Kino - das am Potsdamer Platz. In Brandenburg betreibt die Kette derzeit keine Kinos.