rbb/David Donschen Audio: Inforadio | 31.10.2018 | Ansgar Hocke | Bild: rbb/David Donschen

69. Einkaufszentrum eröffnet - Wie viele Malls braucht Berlin?

31.10.18 | 06:00 Uhr

Mit der East Side Mall bekommt Berlin am Mittwoch sein 69. Shoppingcenter. Es wird nicht das letzte sein. Doch schon jetzt stehen in vielen Einkaufstempeln Läden leer. Sind die fetten Jahre endgültig vorbei? Von Jana Göbel und Ansgar Hocke

Es ist noch nicht lange her, da ist das Schultheiss-Quartier mit hochgesteckten Erwartungen an den Start gegangen: Mitten im Moabiter Kiez - an der Turmstraße - wurde im August dieses Jahres das schicke neue Einkaufszentrum eröffnet. Doch drei Monate später stehen noch immer Ladenflächen leer. Der Betreiber, die HGHI Holding um den Berliner Unternehmer Harald G. Huth, verspricht: Bis zum Frühjahr nächsten Jahres werden die noch freien Flächen vermietet sein.

Rund 700.000 Kunden hätten das Quartier besucht und damit die Erwartungen übertroffen, erklärt Unternehmenssprecher Mirco Hillmann. Dies sei auch eine Bestätigung des Konzepts: Einkaufen, Arbeiten, Übernachten und Unterhaltung. Es sei ein normaler Prozess, so Hillmann, wenn einige Ladenmieter noch nicht so erfolgreich seien: "Bei jedem neuen Shoppingcenter dauert die Anlaufphase zwei bis drei Jahre. Geben sie dem Schultheiss-Quartier die notwendige Zeit."

"Es fehlen Läden mit hochwertigen Waren"

Verkäuferinnen, die anonym bleiben wollen, schildern rbb|24 ihre Sicht der Dinge: Von Leerstand und schlechten Umsätzen ist die Rede, vor allem bei Bekleidung und Kosmetik. Eine Lebensmittelverkäuferin sagt: "Die Umsätze sind ganz schlecht. Ich habe auch schon in mehreren anderen Einkaufszentren gearbeitet, für dieselbe Kette. Da kamen an einem Tag 160 Besucher, hier nicht mal 40." Und eine Kollegin ergänzt: "Es ist nicht gut angelaufen. Gleich vorn, wenn man reinkommt, sieht man erstmal leere Läden. Es sind teilweise auch keine guten Geschäfte hier. Etliche Billigläden wie Kik, Tedi oder Woolworth. Es fehlen kleine Läden mit hochwertigen Waren." Gleich mehrere Verkäuferinnen beklagen, dass ein klares und stimmiges Konzept fehle: "Welche Kundschaft soll im Moabit angesprochen werden? Touristen verirren sich eher selten in die Turmstraße."

Wachsender Onlinehandel hat Folgen

Das Bevölkerungswachstum hält zwar noch an, Kaufkraft ist noch vorhanden, Touristen kommen zahlreich - doch zugleich wächst auch der Online-Handel rasant. Shopping 4.0: Im Jahr 2000 gaben Bundesbürger noch 1,3 Milliarden Euro im Online-Geschäft aus, jetzt sind es mehr als 50 Milliarden Euro. Das wird nicht ohne Auswirkung auf die Shopping-Center bleiben.

"Die Kaufkraft in Berlin ist endlich", konstatiert Erika Ritter, die bei Verdi in Berlin für den Einzelhandel zuständig ist: "Auch die Kaufkraft der Touristen wächst nicht ins Unermessliche, das heißt, da müssen wir schon ein wenig mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß ran: Noch mehr Malls halte ich für überflüssig." Dagegen sieht der Handelsverband Berlin-Brandenburg den Markt noch nicht gesättigt. Der gesamte Handel in Berlin habe eine Verkaufsfläche von 1,24 Quadratmetern pro Kopf, heißt es dort. Der Bundesdurchschnitt liege dagegen bei 1,44 Quadratmetern. Da sei im Berliner Einzelhandel noch Luft nach oben.

Fitness und Entertainment boomen

Von einer Existenzkrise der bestehenden Shoppingcenter will noch niemand sprechen; von einem Umbruch schon - so auch Sonja Hanisch. Seit acht Jahren arbeitet die Immobilien-Ökonomin beim weltweit agierenden Unternehmen Jones Lang La Salle SE. Für Hanisch gibt es gut aufgestellte Shoppingcenter in Berlin wie das Alexa oder inzwischen auch die Mall of Berlin. Doch andere müssten jetzt neue Konzepte entwickeln. "Der klassische Textil-Einzelhandel verliert", sagt sie. Food, Fitness, Lifestyle und Entertainment hingegen würden boomen. "Diese Bereiche machen sehr gute Umsätze und können teilweise auch gute Mieten zahlen." Viele Läden konnten bei den Mieten in den vergangenen Jahren aber nicht mehr mithalten: Die Laufzeiten der Verträge waren viel zu lang, sagt Branchenkennerin Hanisch: "Früher waren die Verträge klassisch zehn Jahre plus fünf Jahre Option. Für die Eigentümer war klar, sie haben da zehn Jahre einen Mieter drin. Jetzt werden die Laufzeiten kürzer, teilweise sogar nur drei Jahre. Und in einigen Lagen kommen auch die Mieten unter Druck."

Notbremse bei Wilmersdorfer Arcaden gezogen

Das Buhlen um die Kunden wird härter. Manche Planungen für neue Objekte wurden auf Eis gelegt. Bestehende Center müssen komplett umgestaltet werden - etwa die Wilmersdorfer Arcaden. Mit rund sieben Millionen Besuchern im vergangenen Jahr war das Management zwar zufrieden - Besucher allein reichen aber nicht aus: Auch der Umsatz muss stimmen. Wer durch die Gänge läuft, zählt 35 Shops, die zurzeit leer stehen. Der Betreiber, die Unibail-Rodamco-Westfield, spricht offen von 30 Prozent Leerstand. Jetzt haben die Investoren die Notbremse gezogen: 40 Millionen Euro werden investiert, um alles komplett zu renovieren und umzubauen, die Außenfassade ebenso wie Rolltreppen, Sitzmöbel und Licht. Der Umbau soll bis Ende 2019 fertig sein. Das neue Konzept setzt auf Nahversorgung, will sich im Kiez fest verankern - unter anderem mit einer Markthalle sowie Kooperationen mit der Volkshochschule und der Deutschen Oper. Auch eine Tanzschule wird integriert, um jüngere Besucher anzulocken.

Forum Steglitz in der Schlossstraße in Berlin-Steglitz

Neuanfang am Forum Steglitz

Mit einem ähnlichen Konzept will auch das Einkaufszentrum Forum Steglitz wieder beim Kunden punkten. Das Forum, ebenfalls von Unibail-Rodamco Westfield gemanagt, will wieder Nahversorgungszentrum werden und in einer Markthalle Artikel für den täglichen Bedarf anbieten. 1970 war das Haus eine Sensation und zählte zu den ersten Shoppingcentern Deutschlands. Jetzt wird der gesamte Innenbereich umgestaltet. Die Außenfassade erhält ein offeneres Design: Größere Glasflächen sollen mehr Licht in den Innenraum bringen. Wieweit das neue Konzept aufgeht, kann keiner vorhersagen. Die Konkurrenz ist in der Schlossstraße mit "Boulevard" und "Schloss" gleich nebenan: Das nenne man Kannibalisierung, sagt Erika Ritter von Verdi.

Der Druck wird an die Beschäftigten weitergegeben

Auch das neue Shoppingcenter East Side Mall werde zu Verlusten an anderer Stelle führen, warnt Ritter. "Ich nenne da mal das Ringcenter, das Einkaufszentrum am Treptower Park, aber auch möglicherweise das Alexa am Alexanderplatz. Dort wird man es spüren, dass auf einmal so viele Quadratmeter neu eröffnet sind." Laufen die Läden nicht mehr so gut, bleiben die Kunden aus, dann kommen die Ladenbesitzer sehr schnell auf die Idee, den Druck an die Beschäftigten weiterzugeben: "Die schauen dann, ob mit weniger Personal, weniger Stunden in den Filialen gearbeitet werden kann. Oft geht’s dann auch ans Geld." Zwar wird Berlin-weit dringend Verkaufspersonal gesucht. Aber die meisten arbeiten nicht nach Tarif.

Sendung: Abendschau, 31.10.2018, 19.30 Uhr