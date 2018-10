Mit der East Side Mall hat in Berlin das 69. Shoppingcenter eröffnet. Auf rund 25.000 Quadratmetern gibt es 120 Läden. Zahlreiche Besucher kamen am ersten Tag. Allerdiengs verlief der Start nicht ganz glatt.

Mit der East Side Mall ist am Mittwoch in Friedrichshain das 69. Shoppingcenter Berlins eröffnet worden. Auf rund 25.000 Quadratmetern gibt es am Mercedes-Benz-Platz über 100 Läden, gastronomische Angebote und ein Fitnesscenter. Zahlreiche Besucher erkundeten das neue Gebäude am ersten Öffnungstag - wohl auch viele Brandenburger, die am Reformationstag nicht arbeiten müsen.

Die Eröffnung der neuen Mall begann allerdings mit Pannen. So wurde eine Zugangsbrücke nicht fertig gestellt: Das Geländer der Warschauer Brücke wurde nicht abgebaut und versperrt den Zugang für Fußgänger, die vom S-Bahnhof Warschauer Straße in die Mall wollen. Nach rbb-Informationen hat der Bauherr es versäumt, einen Antrag zu stellen, damit die Ballustrade verschwindet.

Gut 90 Prozent der Flächen sind laut Center-Management bereits vermietet. Neben nationalen und internationalen Ketten sind auch einige Berliner Einzelhändler mit ihrem Angebot vertreten. Trotz der vielen anderen Malls in Berlin glaubt Center-Manager Markus Scheer an einen Erfolg. "Es ist ein Riesenpotential, einerseits an Touristen, andererseits an Menschen, die in dem Quartier arbeiten, sowie die S- und U-Bahn-Umsteiger."

Dass in Berlin erneut ein Einkaufszentrum eröffnet wurde, stößt bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Kritik. "Nicht an jeder Ecke von Berlin muss so ein neues Teil stehen", sagte Erika Ritter dem rbb. "Denn es hat immer Folgen für die, die schon da sind. Die Kaufkraft in Berlin ist endlich."

Handelsverbands-Chef Nils Busch-Petersen wies Kritik an der wachsenden Zahl der Einkaufszentren in der Hauptstadt zurück. "Berlin hat Platz für eine Reihe von Shopping-Centern." Er schließt aber nicht aus, dass es für das eine oder andere Zentrum neue Nutzungen geben wird, so dass sich die Gesamtzahl bei 65 bis 70 einpendeln werde.