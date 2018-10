imago Audio: Inforadio | 13.10.2018 | Franziska Ritter | Bild: imago

Euref-Campus in Berlin Schöneberg - Wo die Energiewende schon Realität ist

13.10.18 | 14:42 Uhr

Berlin will bis zum Jahr 2050 keine Treibhausgase mehr in die Luft pusten. Wie das gehen soll? Der Euref-Campus in Schöneberg macht es vor. Ausflug in ein Stadtquartier, das die Energiewende bereits lebt. Von Franziska Ritter

Bürogebäude, die automatisch den Energieverbrauch des Hauses steuern, Solaranlagen, die regenerative Energie für Deutschlands größte Stromtankstelle erzeugen - und dazwischen autonom fahrende Elektroshuttles, die Passagiere transportieren: Der Euref-Campus in Berlin Schöneberg zeigt, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte. Euref steht für "Europäisches Energieforum". Der Immobilienunternehmer Reinhard Müller hat dem Gelände diesen Namen verpasst, nachdem er es 2007 von der GASAG gekauft hat. Er will auf dem fünfeinhalb Hektar großen Areal nahe dem S-Bahnhof Berlin-Schöneberg zeigen, dass die Energiewende möglich und bezahlbar ist. "Wir beweisen hier seit vier Jahren, dass wir die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 erfüllen, ohne übrigens direkte Subventionen bekommen zu haben", so der Architekt.

Das smarte Büro weiß von alleine, wie es Energie spart

150 Unternehmen und Institutionen haben sich auf dem Euref-Campus in den vergangenen zehn Jahren angesiedelt, unter ihnen Konzerne wie die Deutsche Bahn. Sie arbeiten Tür an Tür mit innovativen Startups und auch die Technische Universität forscht auf dem Campus zur Energiewende. Ein Mieter der ersten Stunde ist Schneider Electric. Der börsennotierte Elektrotechnik-Konzern aus Frankreich sitzt in einem zehngeschossigen Neubau auf dem Euref-Campus, den er selbst mit einem intelligenten Gebäudemanagement ausgestattet hat. Sensoren registrieren, welche Räume gerade belegt sind und wie warm es darin ist. Scheint Sonne auf die Büros, fahren von alleine die Jalousien herunter. Auch Heizung und Lüftung werden automatisch gesteuert. So spart das Gebäude nach Angaben von Schneider Electric zwischen 20 und 30 Prozent an Energie ein.

Klimaneutrale Energie ohne Mehrkosten

Zwei Gebäude weiter befindet sich die Energiezentrale des Euref-Campus. Die GASAG produziert hier CO2-neutrale Energie, die nicht mehr kostet als die Fernwärme, mit der Vattenfall die Stadt versorgt. Dafür kombiniert der Energieversorger verschiedene Technologien miteinander. Ein Blockheizkraftwerk, das mit Biomethan betrieben wird, erzeugt Strom und Wärme, mit der in der kühlen Jahreszeit die Büros auf dem Gelände beheizt werden. Außerdem läuft in dem Gebäude eine "Power-to-cool/Power-to-heat-Anlage", die erneuerbaren Überschussstrom aus dem benachbarten Brandenburg verwertet. "Das ist eine wichtige Komponente um die Energieversorgung in urbanen Räumen zukünftig sicherzustellen", erläutert Frank Mattat von GASAG Solution Plus. Die Anlage, die die erste ihrer Art in Deutschland ist, besteht aus zwei Speichern und einem Elektroheizer. Der funktioniert so ähnlich wie ein Wasserkocher, der Wasser mit Strom erwärmt. Umgekehrt kann die Anlage auch Wasser herunterkühlen, damit aus den Klimaanlagen der Gebäude frische Luft kommt.

Tankstation für Elektroaoutos auf dem Euref-Campus

Wind und Sonne liefern Strom für Elektroautos

Herzstück der Energieversorgung ist ein so genanntes Smart Grid, das intelligente Stromnetz auf dem Euref-Campus. Es verbindet die Stromerzeugung mit der thermischen Seite der Energieversorgung und der Mobilität. Selbst lernende Algorithmen steuern das System. Sie berücksichtigen unter anderem, wie sich Wetter und Energiepreise entwickeln. Jede Kilowattstunde grünen Stroms, die die sechs Windräder und drei Solaranlagen auf dem Gelände erzeugen, verteilt das System so schnell wie möglich. Überschüssige Energie wird in großen Batterien gespeichert oder direkt zum Laden der Elektroautos genutzt, die vor der Tür an Deutschlands größter Stromtankstelle stehen. Bis zu 32 Wagen können hier ihre Akkus aufladen, insgesamt gibt es auf dem gesamten Euref-Campus über 100 Ladepunkte.

Im autonom fahrenden Shuttle übers Gelände

Zu den Elektroflitzern, die auf dem Euref-Campus unterwegs sind, gehört auch "Emily". Der Shuttlebus kurvt regelmäßig über das Gelände und nimmt bis zu zwölf Passagiere auf seiner Tour mit. Fahrer und Lenkrad gibt es nicht. Emily fährt autonom, orientiert sich mit Hilfe von Sensoren und Kameras. "Es ist in Deutschland noch nicht erlaubt, dass solche Fahrzeuge ohne eine Person an Bord fahren dürfen", erklärt Frank Hunsicker, der am Innovationszentrum für Mobilität und Gesellschaftlichen Wandel zum autonomen Fahren forscht. Deshalb ist zur Sicherheit immer jemand an Bord, der das Gefährt notfalls wieder in die Spur bringen kann. Private Pkw werden in der Stadt der Zukunft keinen Platz mehr haben, sind sich die Forscher vom Innovationszentrum InnoZ einig. Von den 3.500 Menschen, die auf dem Euref-Campus arbeiten, kommt nur jeder dritte mit dem eigenen Auto zur Arbeit. Die meisten schwingen sich aufs Rad oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel.