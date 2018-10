Dad Freitag, 26.10.2018 | 13:30 Uhr

Wer in dieser Stadt, noch schlimmer, in diesem Teilbezirk wie Kreuzberg investieren will, dem ist nicht mehr zu helfen. Von der Stadt und dem Bezirk selbst verschuldet, kann man nur hoffen, das sich jeder halbwegs vernünftige Investor seine Entscheidung überdenkt nach Berlin zu kommen. Hier ist keiner willkommen und irgendwann wird sich das für die Stadt rächen, den sogenannten Aktivisten, hier Unruhestiftern und Kriminellen, eine Plattform gegeben zu haben und vor dem Mob eingeknickt zu sein. 10 geplante neue Google Mitarbeiter hätten den Kiez verändert, blöder geht es kaum. Aber bleibt in eurem Kreuzberg und lasst den Rest der Stadt in Ruhe mit euren Ausbrüchen. Diesen Bezirk mit seiner Anarchie und mit seinem Bezirksamt ist nicht mehr zu helfen.