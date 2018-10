Den Brandenburger Handwerkern geht es richtig gut - das sagen sie selbst in einer Umfrage. Kunden warten wochenlang auf freie Termine. In Südbrandenburg haben die Fachkräfte trotzdem Existenzängste.

Das brandenburgische Handwerk ist in diesem Herbst in Hochstimmung. Aus Konjunktur-Umfragen geht hervor, dass fast alle der befragten Firmen ihre Geschäftslage mit gut oder zufriedenstellend bewerten, wie die Handwerkskammern in Potsdam und Cottbus am Dienstag mitteilten. Genauso sieht es in Ostbrandenburg aus.

Das Ganze hat allerdings eine Kehrseite: Kunden müssen weiter wochenlang auf den Handwerker warten. In Westbrandenburg etwa durchschnittlich elf Wochen.

In Südbrandenburg zum Beispiel schätzen von den befragten Firmen nur rund drei Prozent ihre Geschäftslage als schlecht ein. In Ostbrandenburg sind es vier Prozent und auch in Westbrandenburg ist die Lage ähnlich. Treiber des Booms ist die Bau- und Immobilienbranche. Handwerksbetriebe der Bau- und Ausbaugewerke bekommen durch diese viele Aufträge.