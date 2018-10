rbb|24 Video: rbb|24 | 31.10.2018 | Naomi Donath | Bild: rbb|24

Interview | Dieselskandal und Musterfeststellungsklage - "Mein Wutpegel ging immer höher"

31.10.18 | 17:52 Uhr

Mit Musterfeststellungsklagen können ab sofort Verbraucherschützer vor Gericht ziehen. Am Ende könnten durch solche Mammutprozesse zehntausende Verbraucher profitieren. Die Volkswagen-Fahrerin Kathrin Balke aus Zehlendorf ist eine davon.

Dieselgate Die Dieselkrise hat 2015 mit dem millionenfachen Abgas-Betrug bei VW begonnen. Die manipulierten Autos haben mittlerweile massiv an Wert verloren, in vielen Städten wie Berlin drohen Fahrverbote. Schadenersatz wurde vom Volkswagenkonzern bislang nicht gezahlt. Mit der neuen Musterfeststellungsklage wollen die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Automobilclub ADAC für die Ansprüche der Kunden kämpfen. Nach Angaben der Verbraucherschützer hätten schon 30.000 VW-Besitzer Interesse bekundet. Die Klage soll am 1. November beim Oberlandesgericht Braunschweig eingereicht werden.

rbb|24: Frau Balke, Sie haben sich vor vier Jahren einen Volkswagen Sharan mit Dieselmotor gekauft – auch weil die Technologie damals als noch als sauber und effizient galt. Mittlerweile sind alleine in Deutschland zehntausende VW-Besitzer vom Abgasskandal betroffen. Wie erging es Ihnen? Kathrin Balke: Die Geschichte begann im August dieses Jahres. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) schickte mir ein Schreiben, dass das Zwangsupdate [Software-Update, das nach Angaben der Hersteller die Abgaswerte verbessern soll. Anm. d. Redaktion] gemacht werden muss. Ansonsten würde das Auto stillgelegt werden. Es gab eine Frist von vier Wochen, um den Nachweis zu erbringen. Am 12. September habe ich mich dann schweren Herzens zum Zwangsupdate durchgerungen – und damit gefühlt einem eigentlich technisch einwandfreien Auto "den Todesstoß" gegeben. An das KBA und den Landkreis musste ich dann den Vollzug des Zwangsupdate melden. Etwa 50 Kilometer und zwei Tage später hatte ich mit meinem Auto die erste "Erscheinung".

Was meinen Sie damit?

Die Lüftung des Motors wurde nach dem Abstellen so laut, dass ich dachte, ich fahre einen Panzer. Ich habe Angst bekommen. Man kennt sein Fahrzeug und dann macht das so komische Geräusche. Sicherheitshalber habe ich das Ganze auf Video aufgenommen. Dazu kommt, dass mein Auto im Leerlauf jetzt höhertourig ist und nicht so laufruhig, wie ich das vorher von meinem VW kannte. Die Start-Stopp-Automatik springt nicht immer an. Diese Automatik aber war mit ein Grund, warum ich mich für dieses Auto entschieden habe – auch um den Abgasausstoß an der Ampel und den Verbrauch zu verringern. Jetzt verbraucht mein Auto durchschnittlich einen halben Liter Diesel mehr als zuvor. Ich habe den Verbrauch immer gut im Auge und dokumentiere die Tankfüllung. Seit dem Update habe ich eigentlich immer Angst, dass irgendwo ein Warnlämpchen blinkt, das Auto stehenbleibt und ich auf den Abschlepper warten muss.

Verunsicherung nach einem Zwangsupdate, das Sie als Verbraucherin veranlassen mussten - da ist der Ärger nicht weit. Als der Termin für das Update anstand, war ich wütend. Wegen der Zeitinvestition und darüber, dass ich mich als Verbraucher, um so etwas kümmern muss. Ich habe ein Fahrzeug im guten Glauben gekauft hat und bin nun in der Bringpflicht. Es gab auch Ärger wegen eines Mietfahrzeuges. Am Telefon hatte man mir ein Ersatz von abends bis zum nächsten Tag zugestanden, weil ich Pendlerin von Berlin nach Brandenburg bin. Dann hieß es: Brauchen Sie nicht, dauert nur anderthalb Stunden. Die habe ich dann bei VW gesessen, gewartet und der Wutpegel ging immer höher. Warum?

Manche wundern sich vielleicht, worüber ich mich beschwere. Das Auto läuft sauber. Aber die innerliche Anspannung, dass was passieren könnte, und die ich vorher nicht hatte, frustriert mich. Als Verbraucher bin ich sauer, dass man so ein gutes Produkt kaputt machen kann. Immer wenn ich an VW-Schildern vorbeifahre, habe ich Wut im Bauch – auch wenn der Händler nichts dafür kann. Der große Konzern Volkswagen hat den Fehler gemacht und die Betroffenen müssen das ausbaden. Ich bin wütend auf den Konzern, der Betrug begangen hat, um politische Grenzwerte einzuhalten und seine Fahrzeuge verkaufen zu können. Wütend bin ich auch auf die deutsche Politik. Ich fühle mich enteignet, weil mein Fahrzeug eigentlich keinen Wert mehr hat. Und die Politik tut nichts, um mich zu unterstützen.

Haben Sie überlegt, rechtlich gegen Volkswagen vorzugehen?

Ja. Leider fehlen mir die finanziellen Mittel, und ich weiß aus anderen Zusammenhängen: Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Hinter einem Großkonzern stehen ganz andere finanzielle Mittel und die Betroffenen, die geklagt haben, werden gerne in die Zweite Instanz gezerrt. Damit ist das finanzielle Risiko zu groß.



Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer reichen Verbraucherzentralen am Donnerstag eine Musterfeststellungsklage gegen VW ein. Es geht um Schadenersatz für die Betroffenen des Diesel-Skandals. Erwarten Sie sich davon größere Chancen?



Irgendwie ist das alles ein Trojanisches Pferd: Meine Ansprüche werden nicht vor dem Konzern durchgesetzt, sondern es geht nur um die Feststellung, dass der VW-Konzern betrogen hat. Und dann muss ich nochmals zivilrechtlich klagen. Das ist eine Hilfe, und das Prozessrisiko vor irgendwelchen Landgerichten sinkt, wenn man auf diese Musterfeststellungklage verweisen kann. Deshalb habe ich mir den 1. November fest im Kalender vermerkt und werde mich als Betroffene im Klageregister vermerken lassen. Ich bin zumindest froh, dass endlich was passiert, weil es nottut. Freude sieht anders aus. Ich würde die Zeit lieber zurück drehen.

Was würden Sie sich als Wiedergutmachung von VW wünschen?

Nach drei Jahren kann man sich nichts mehr wünschen. Der Drops ist gelutscht. Viele Sachverhalte sind aus inzwischen Fakt, die Fahrverbote für Diesel kommen und ein Wiedergutmachungswille war aus meiner Sicht nie zu erkennen. VW kann nichts mehr revidieren ohne das Gesicht zu verlieren. Jeder, der beispielsweise auf die Umstiegsprämie für einen neuen VW eingeht, hat die Tragweite nicht begriffen. Das ist wieder eine Subventionierung der Automobilindustrie. Ich würde ein gut eingefahrenes, wertvolles Fahrzeug abgeben gegen eines, bei dem ich auch nicht weiß, ob es nächstes Jahr auch noch fahren darf. Mein Diesel ist grundsätzlich eigentlich gar nichts wert. Ich habe versucht, das Auto bei einem anderen Hersteller in Zahlung zu geben – der Verkäufer hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich kann es noch privat versuchen, um mir ein neues Auto anzuschaffen. Und das wird 100 Prozent kein Volkswagen mehr. Auch der Rest der Familie kauft keinen VW oder Audi mehr.

Frau Balke, wir danken Ihnen für das Gespräch. Dominik Wurnig, rbb|24, führte das Interview.

Die wichtigsten Fragen zur Musterfeststellungsklage Was ist das für eine Klage? Die Musterfeststellungsklage ist eine Art "Einer-für-alle"-Klage. Das Instrument ist neu, der VW-Fall der erste Praxistest. Verbraucherschutzverbände klagen dabei für Gruppen von Betroffenen - mit weniger Aufwand und Risiko für den Einzelnen.

Können alle Dieselfahrer mitmachen? Nein, erstmal nicht. Die Verbände klagen nur für Dieselfahrer, die vom Volkswagen-Pflichtrückruf betroffen waren und noch nicht selbst geklagt haben. Das betrifft Diesel von VW, Audi, Skoda und Seat mit Motoren des Typs EA 189 (Vierzylinder, Hubraum: 1,2 oder 1,6 oder 2,0 Liter), die nach dem 1. November 2008 verkauft wurden. Auch wer sein Auto inzwischen verkauft hat oder verschrotten ließ, kann mitmachen.



Wie funktioniert die Musterfeststellungsklage? Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) arbeitet zehn Fälle auf und reicht seine Klage auf dieser Grundlage am 1. November beim Oberlandesgericht Braunschweig ein. An diesem Tag tritt das Gesetz in Kraft. Hält das Gericht die Klage für zulässig, können sich weitere Betroffene kostenlos beim Bundesamt für Justiz in ein Klageregister eintragen. Das soll einfach und ohne Anwälte möglich sein. In zwei Monaten müssen insgesamt 50 Menschen zusammenkommen. Wenn die Verhandlung begonnen hat, kann man nicht mehr einsteigen.

Was kann dabei rauskommen? Schadenersatz wird es wohl nicht direkt geben. Bei dem Verfahren geht es erstmal nur darum, ob Volkswagen unrechtmäßig gehandelt hat. Wird den Kunden ein Recht auf Schadenersatz zugesprochen, müssen sie dies selbst durchsetzen. Sie können also nicht mit dem Urteil zum Autohändler gehen und Geld zurückverlangen, sondern müssen noch einmal vor Gericht. Bequemer wäre ein Vergleich zwischen VW und den Kunden. "Unser Ziel ist, dass Autobesitzer entweder das Auto zurückgeben können und dafür den Kaufpreis erstattet bekommen, oder wenn sie es behalten wollen den Wertverlust kompensiert bekommen, oder wenn sie das Auto bereits verkauft haben, eine entsprechende Entschädigung bekommen", sagt vzbv-Vorstand-Klaus Müller.

Habe ich ein Risiko, wenn ich mich melde? Das Prozesskostenrisiko trägt allein der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wenn die Verbraucherzentralen verlieren, sind alle, die im Klageregister stehen, allerdings an diese Entscheidung gebunden. Sie können also nicht mehr vor anderen Gerichten auf Schadensersatz klagen.

Wie groß sind die Chancen auf Erfolg? Die Anwälte geben sich sehr zuversichtlich, Volkswagen dagegen sieht wenig Aussichten für die Klage. Die Fahrzeuge seien trotz "Umschaltlogik" - also der im Dieselskandal aufgeflogenen Abschalteinrichtung der Abgasreinigung - genehmigt, technisch sicher und fahrbereit, argumentiert das Unternehmen. Wer recht hat, lässt sich schlecht abschätzen - zumal es so eine Klage in Deutschland noch nie gab.



Wie lange dauert es, bis die Dieselfahrer Geld sehen, wenn die Verbraucherzentralen gewinnen? Das kommt darauf an, ob VW einem Vergleich mit den Kunden zustimmt. Dann könnte es schnell gehen. Geht der Autobauer durch alle Instanzen, könnte es aber Jahre dauern. Beide Seiten gehen von mündlichen Verhandlungen 2019 und einer Gerichtsentscheidung 2020 aus. Danach rechnet VW mit dem Gang zum Bundesgerichtshof, wo ebenfalls zwei Jahre anfallen dürften. Erst dann könnte in Einzelverhandlungen über die jeweilige Höhe des Schadenersatzes entschieden werden.

Wie hoch könnte der Schadenersatz sein? Das lässt sich noch nicht genau sagen. Anwalt Ralf Stoll, der die Klage für die Verbraucherzentralen betreut, hält 15 bis 20 Prozent des Kaufpreises für angemessen. Wenn Verfahren zugunsten der Kläger ausgingen, hätten die Richter den Betroffenen bisher zwischen 7 und 25 Prozent zugestanden. Zahlreiche Verfahren wurden indes auch zugunsten von Volkswagen entschieden, die Kläger erhielten nichts.



Wie ist der Stand bei anderen Kundenklagen zum Diesel-Skandal? Laut Volkswagen sind 26.600 Verfahren von Diesel-Besitzern gegen Händler oder Hersteller anhängig. Rund 7.400 Urteile gab es schon. Während Kläger-Anwälte dem Konzern vorwerfen, spätestens auf der Ebene der Oberlandesgerichte den Vergleich zu suchen, betont VW, die Zahl der Vergleiche sei relativ gering. Die genaue Zahl will Volkswagen aber nicht nennen. Bei Einzelklagen mit Erfolgsaussicht bot VW Klägern laut ADAC gar Geld für ein Stillschweige-Abkommen an.