Sonja Hanisch: Stimmt, die Einzelhandelslandschaft verändert sich, nicht nur in den Shoppingcentern, sondern auch in 1A-Lagen wie Friedrichstraße und Kurfürstendamm, der sogenannten Highstreet. Der Online-Handel macht sich bemerkbar. Im Jahr 2000 haben die Leute bundesweit 1,3 Milliarden Euro online ausgegeben, jetzt sind es über 50 Millarden. Und das geht einfach weg aus den Einkaufsstraßen und aus den Shoppingcentern.

rbb|24: Frau Hanisch, in vielen Einkaufszentren beobachten wir einen steigenden Leerstand. Was passiert hier gerade in Berlin?

Da passiert schon was. Aber eine Kita im Einkaufszentrum ist beispielsweise nicht so einfach möglich, weil die Ladenflächen sehr tief und deshalb hinten einfach dunkel sind. Eine Kita braucht auch grüne Außenflächen. Da müssten wirklich Fassaden und Grundrisse geändert werden. Aber wir müssen darüber reden, wie man solche Lagen in der Innenstadt bespielt. Und das ist vielleicht auch eine Chance. Wir machen schon Workshops, wie man Einzelhandelsflächen umnutzen kann. Da wird in Zukunft mehr kommen.

Früher waren die Verträge klassisch zehn Jahre plus fünf Jahre Option. Für die Eigentümer war klar: Sie haben da zehn Jahre lang einen Mieter. Jetzt werden die Laufzeiten kürzer, teilweise sind es sogar nur drei Jahre. Und in einigen Lagen kommen auch die Mieten unter Druck.

Mit der East Side Mall bekommt Berlin am Mittwoch sein 69. Shoppingcenter. Es wird nicht das letzte sein. Doch schon jetzt stehen in vielen Einkaufstempeln Läden leer. Sind die fetten Jahre endgültig vorbei? Von Jana Göbel und Ansgar Hocke

In Berlin sind weitere Shoppingcenter in Planung. Wie stehen Sie dazu?

Allein am Kudamm sind mehrere Großprojekte in Planung und im Bau mit 80.000 bis 100.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zusätzlich. Vielleicht sollte man da jetzt schon über andere Nutzungskonzepte nachdenken und nicht mehr nur auf den klassischen Einzelhandel setzen. Denn damit ist uns nicht geholfen. Die Verkaufsfläche pro Kopf ist zwar in Berlin geringer als im Bundesdurchschnitt. Aber die Hauptstadt hat einfach nicht so eine hohe Kaufkraft wie München oder Düsseldorf.

Welche Veränderungen wird es in der Shoppingwelt geben?

Ganz klar von offline zu online. Aber es geht auch anders herum. Einige Marken kommen aus dem Netz und wandern ins Ladengeschäft. Zalando hat jetzt einen Store am Hackeschen Markt. Der Online-Shop Edited hat in der Münzstraße einen Laden aufgemacht. In Asien beispielsweise wird diese Debatte online versus offline gar nicht geführt. Dort ist es mehr eine Verzahnung: Es gibt einen Showroom für die Waren zum Anfassen, der Hauptteil dahinter ist Logistik, also die Lieferung nach Hause. Der Schlüssel ist, dass wir beides gleichzeitig spielen. Die Welt hat sich geändert. Jeder hat seine App auf dem Handy und bestellt unterwegs.

Müssen Kunden ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie online einkaufen? Machen sie damit die Läden kaputt?

Das ist eine gute Frage, aber dafür ist es eigentlich schon zu spät. Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Man muss jetzt sehen: Wie können wir schöne Plätze schaffen mit einer guten Atmosphäre, wo wir uns treffen, damit die Leute in die Innenstädte kommen und nicht alle auf ihrem Sofa sitzen und Sachen bestellen. Aber wir sind soziale Wesen, und Leute treffen sich seit eh und je gern auf Marktplätzen zum Essen und Einkaufen. Den klassischen Einkaufsbummel wird es sicher auch weiter geben.