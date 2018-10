rbb/Jan Wiese Audio: Inforadio | 04.10.2018 | Tina Friedrich | Bild: rbb/Jan Wiese

Leiharbeit in der Altenpflege boomt - Pflegekräfte auf Pump

04.10.18 | 07:31 Uhr

Keine Nachtschichten mehr, kein Einspringen am Wochenende, beste Bezahlung - mit paradiesischen Arbeitsbedingungen werben Leiharbeitsfirmen um Altenpflegekräfte. Die profitieren dabei vom Fachkräftemangel. Von Tina Friedrich und Jan Wiese

Laurin ist ausgebildete Pflegefachkraft, 21 Jahre alt, und hat, wovon viele in der Branche träumen: ein sehr gutes Einkommen, regelmäßig Urlaub, kaum spontane Einsätze in der Freizeit. Der Unterschied: Laurin arbeitet nicht fest in einem Heim, sondern als Leiharbeiter - in der Pflegebranche wird das "Leasing" genannt. Er wird dort eingesetzt, wo gerade Personalnot herrscht. Und das ist in der stationären Pflege derzeit eigentlich überall. "Gerade für mich als junger Pfleger ist es gut, wenn ich viele verschiedene Einrichtungen kennenlerne und mich dadurch weiterbilde. Wenn ich dauerhaft in einem Heim oder auf einer Station bin, macht man irgendwann alles automatisch. Das ist bei mir noch nicht der Fall." Laurin ist seit wenigen Monaten mit der Ausbildung fertig und direkt in die Leiharbeit gegangen. Während seiner Praxiszeit hat er erlebt, unter welchem Druck Stammkräfte in Pflegeheimen stehen, wie oft sie ungeplant einspringen müssen in Wochenend- oder Nachtschichten - und wie wenig sie dafür verdienen. Darauf wollte sich Laurin gar nicht erst einlassen.

Laurin ging nach seiner Ausbildung direkt in die Leiharbeit. | | Bild: rbb/Jan Wiese

Bis zu 10 Euro mehr pro Stunde

Er liegt damit im Trend: Bundesweit ist der Anteil an Zeitarbeitskräften in der Altenpflege in den letzten drei Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen, in Berlin hat er sich im gleichen Zeitraum sogar verdoppelt. Etwa fünf Prozent aller Altenpflegekräfte arbeiten hier als Leiharbeiter und es werden immer mehr: Im letzten Halbjahr 2017 ist ihre Zahl schneller gewachsen als im ganzen Jahr davor. Mit Leiharbeit, wie man sie aus anderen Branchen kennt, hat Pflege-Leasing nichts mehr zu tun. Arbeitsverträge sind unbefristet, Sozialabgaben werden bezahlt und die Pflegekräfte bekommen von Anfang an deutlich mehr Geld als die Stammbelegschaft, manche bis zu 10 Euro mehr pro Stunde.

Die Leiharbeit bietet die Möglichkeit, den Beruf autonom und nach eigenen Vorstellungen auszuüben. Peter Tackenberg, Deutscher Verband für Pflegeberufe

Leiharbeitsfirmen bieten Pflegekräften alles das, was viele in ihren Stammhäusern vermissen: Verlässlichkeit, Fürsorge, Anerkennung, gute Bezahlung, selbst gestaltete Dienstpläne, Mitsprache bei der Auswahl der Einsatzorte. Einige bieten Treue- oder Gesundheitsprämien, Dienstwagen, BVG-Ticket oder finanzierte Sabbaticals. Dabei geht es gar nicht ausschließlich um Geld, beobachtet Peter Tackenberg vom Deutschen Verband für Pflegeberufe. Er sieht den aktuellen Boom auch als Protest gegen die Arbeitsbedingungen der Branche. "Viele Pflegekräfte suchen einen Ausweg aus der Personalmisere, und die Leiharbeit bietet die Möglichkeit, den Beruf autonom und nach eigenen Vorstellungen auszuüben."

“Einfach keinen Bock mehr!”

Sara Abiona, die eigentlich anders heißt, steht beispielhaft für genau diese Pflegekräfte, die aus festen Anstellungen in die Leiharbeit fliehen. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege, 12 Jahre davon als festangestellte Fachkraft. In diesem Frühjahr kündigte sie. "Ich habe für mich die Reißleine gezogen. Dieses ständige Angerufe und Eingespringe, darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr. Es gab keinen Tag, an dem sich der Dienstplan nicht kurzfristig veränderte", beschreibt sie ihren Frust. Manchmal musste sie sieben Wochenenden hintereinander arbeiten. Diesem Druck, Dienste zu übernehmen, um die Kollegen nicht im Stich zu lassen, wollte sie sich nicht mehr aussetzen. "Ich bin doch keine Leibeigene!" Dabei empfand Sara Abiona die Arbeit mit alten Menschen immer als sehr erfüllend. "Man kann richtig Spaß mit ihnen haben, tanzen, sich verkleiden, Rollstuhlrennen. Viele glauben, wenn sie im Altenheim sind, ist alles verboten. Aber das ist Quatsch. Und mit Kleinigkeiten wie einer Zigarette oder mal einem Glas Sekt kann man ihnen eine riesige Freude machen." Als langjährige Begleiter werden die Pflegekräfte für die alten Menschen zur Familie, sagt sie. "Wenn du gut mit den alten Menschen umgehst, dann kommt ganz viel zurück. Das ist so schön."

Für die Pflegebedürftigen seien die ständig wechselnden Gesichter "ein Desaster", sagt Pflegekraft Sara Abiona. | Bild: rbb/Jan Wiese

Heime sind auf Leiharbeiter angewiesen

Das fehlt ihr heute als Leasingkraft. Nun schreibt sie zwar ihre Dienstpläne selbst, hat geregelte Wochenenden und kann häufiger Urlaub machen. Aber vertraut ist sie mit den Bewohnern der Heime, in denen sie arbeitet, nur, wenn sie häufiger an die gleiche Einrichtung verliehen wird. Laut Gesetz ist das für maximal 18 Monate möglich, danach müssen Leiharbeiter wenigstens für drei Monate in einem anderen Unternehmen arbeiten. Für die pflegebedürftigen Bewohner bedeutet das: Ständig fremde Gesichter, die einen nackt sehen, ständig neue Hände, die einen waschen. “Für alte Menschen und vor allem für psychisch Kranke, ist diese Situation natürlich ein Desaster”, sagt Sara Abiona. Christian Mannewitz, Geschäftsführer der gemeinnützigen FSE-Gruppe, die in Berlin unter anderem fünf Pflegeheime betreibt, würde seinen Bewohnern diese Momente gerne ersparen. Doch er kann seinen Personalbedarf derzeit nicht ohne Leasingkräfte decken. Das verursacht hohe Kosten. Für eine Arbeitsstunde muss ein Betreiber derzeit zwischen 30 und 60 Euro bezahlen, etwa zwei bis dreimal so viel wie die Pflegekraft verdient. "Pauschal kann ich es nicht sagen, aber ein Leasingeinsatz von drei bis fünf Prozent ist für jede Einrichtung ein Kostenfaktor."

Deutschlandweit sind 30.000 Stellen in der Altenpflege nicht besetzt. | | Bild: rbb/Jan Wiese

Günstige Stammkräfte verzweifelt gesucht

Wie viele andere Heimbetreiber steckt auch er im Dilemma: Das Geld reicht nicht, um alle Pflegekräfte dauerhaft besser zu bezahlen. Die teure Leiharbeit muss die Lücken stopfen - denn am Ende spekuliert jeder Heimbetreiber darauf, vor allem ausreichend günstigeres Stammpersonal zu bekommen, um den Bedarf zu decken. Doch Fachkräfte suchen alle in der Branche - allein in der Altenpflege sind deutschlandweit rund 30.000 Stellen frei. Selbst Leiharbeitsfirmen, heißt es, stellen inzwischen fast jeden an, der sich bewirbt. Solange dieses Dilemma besteht, müssen die Pflegekräfte eben selbst die Initiative ergreifen, sagen Sara Abiona und Laurin Happe. Nicht mehr alles hinnehmen, was im Pflegesystem in den vergangenen Jahren schief gelaufen ist - und sich notfalls eben durch den Wechsel in die Leiharbeit wehren. Sara Abiona ist sich sicher: Sie will nie wieder zurückgehen in eine feste stationäre Einrichtung.

