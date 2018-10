imago/Jürgen Heinrich Audio: Inforadio | 31.10.2018 | Martin Adam | Bild: imago/Jürgen Heinrich

Reaktionen auf Innovationscampus in Berlin - Das sagen Anwohner und Mitarbeiter zu "Siemensstadt 2.0"

Auf einer Fläche von knapp einem Quadratkilometer will Siemens in Berlin-Spandau ein eigenes Wohn- und Arbeitsviertel schaffen. Das kommt bei Anwohnern in Siemensstadt nicht so gut an. Begrüßt wird die Entscheidung dagegen von Wissenschaft und Wirtschaft.



Siemens baut sich ein kleines Berliner Stadtviertel: Auf dem historischen Firmengelände in Spandau soll die "Siemensstadt 2.0" entstehen – mit Innovationscampus, Wohnungen, Geschäften und einer Schule. Das Unternehmen werde in den kommenden Jahren "bis zu 600 Millionen Euro in eine neue Arbeits- und Lebenswelt" investieren, kündigte Konzernchef Joe Kaeser am Mittwoch in Berlin an. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Siemens in Berlin. Damit würde der Weltkonzern zurück an seinen Geburtsort kommen. Wie reagieren Siemensstädter, Mitarbeiter, Wissenschaft und Wirtschaft auf die Großbaupläne von Siemens in Berlin?

Siemens-Mitarbeiter freuen sich über Investitionen

Vom 600-Millionen-Plan ihrer Chefetage haben die meisten Siemensianer schon gehört. Obwohl der Konzern nach wie vor Stellen in Berlin abbauen will, freuen sie sich über den angekündigten Zukunftscampus. "Selbstverständlich ist es gut, dass jetzt investiert wird – nachdem über längere Zeit in den meisten Werken abgebaut wurde", sagt ein Siemens-Mitarbeiter dem rbb. "Das ist eine Chance für den Standort", sagt ein anderer. "Wenn es Arbeitsplätze generiert, wunderbar", findet eine Mitarbeiterin. In den Straßen rund um das Siemens Dynamowerk in der Nonnendammallee sorgt der Campus-Plan aber auch für Verunsicherung.

Siemensstädter sind teils skeptisch

Viele Anwohner befürchten, die Investitionen in den Campus "Siemensstadt 2.0" könnten den Stadtteil aufwerten und damit auch teurer machen. "Die Mieten werden steigen", sorgt sich eine Anwohnerin. Eine andere kritisiert die teilweise jetzt schon hohen Mieten: "Da wo ich hinten am Siemensstadt-Schwimmbad wohne, kostet eine Zweizimmerwohnung schon über 1.000 Euro – ist das normal? Nee." Doch auch hier wägen viele Siemensstädter ab und sagen: Wir können ja nicht stehen bleiben, neue Investitionen sind erst einmal gut. "Es ist ein Lichtblick für den Standort. Es war ja alles mal Siemens. Wenn hier mehr investiert wird, wird wahrscheinlich auch mehr Leben in den Bezirk kommen und es ist nicht einfach nur die Straße nach Spandau", so ein Anwohner. Eine Nachbarin hält die Pläne generell für eine gute Idee: "Die Mieten steigen ja überall."

TU Berlin lobt "wegweisende Entscheidung"

Siemensstadt 2.0 soll bis zum Jahr 2030 auf einer Fläche von 700.000 Quadratmetern entstehen und Arbeiten, Forschen, Wohnen und Lernen auf dem Areal vereinen. Angesiedelt werden sollen Forschungseinrichtungen, Fach- und Gründungszentren sowie Start-up-Firmen. Teil des Industrie- und Wissenschaftszentrums Berlin (IWCB) sind die Fraunhofer-Gesellschaft, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und auch die Technische Universität (TU) Berlin. Die TU Berlin nannte die geplante Investition eine "wegweisende Entscheidung für Wissenschaft und Wirtschaft in Berlin". Diese bedeute für die ganze Metropolregion eine "echte Zukunftschance", erklärte TU-Präsident Christian Thomsen am Mittwoch. Im Industrie- und Wissenschaftscampus sollen über 70 Millionen Euro in gemeinsame Forschung investiert werden. Damit biete Berlin ein einzigartiges Entwicklungsfeld, "dass tausende Studierende, Forschende und Gründungsinteressierte aus der ganzen Welt anzieht und sicher dazu beiträgt, dass Berlin sich im harten internationalen Wettbewerb für solche Investitionen durchsetzen kann", so Thomsen.

Geforscht wird zu 3D-Druck und künstlicher Intelligenz

Laut Thomsen sollen gemeinsam Lösungen für aktuelle Themen "wie neuartige Materialien und Beschichtungen sowie additive Fertigungsverfahren wie 3D-Druck oder der digitale Zwilling" entwickelt werden. Drei neue TU-Professuren sollen diese Zukunftsthemen auch langfristig in Forschung und Lehre vorantreiben. Als Forschungsschwerpunkte auf dem künftigen Campus nannte Siemens außerdem dezentrale Energiesysteme, Elektromobilität, Industrie 4.0, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Zur möglichen Zahl neuer Arbeitsstellen äußerte sich Kaeser nicht konkret.

Gewerkschaften und Wirtschaft begrüßen Stärkung des Industriestandorts Berlin

Die Gewerkschaft IG Metall begrüßte die Siemens-Pläne. "Wir freuen uns über diese Entscheidung", sagte Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft in Berlin. Auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg zeigten sich erfreut. "Das ist eine sehr gute Nachricht für den Industriestandort Berlin", erklärte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. Siemens hat seine Zentrale seit 1949 in München, Gründungsort ist Berlin. Im Bezirk Spandau entstand ab 1900 der nach dem Unternehmen benannte Stadtteil Siemensstadt mit Fabriken und Werkssiedlungen. Das Gründungskonzept der Siemensstadt im Jahr 1897 habe bereits darin bestanden, Arbeiten, Forschung und Wohnen zu vereinen, sagte Siemens-Chef Kaeser am Mittwoch. Der neue Campus "Siemensstadt 2.0" entsteht auf dem Gelände, auf dem sich das alte Dynamowerk und das Schaltwerk befinden. In Berlin beschäftigt Siemens zurzeit 11.400 Mitarbeiter.

