Bild: dpa/Beate Schleep

Vier Maschinen von Laudamotion - Ryanair will Basis in Berlin-Tegel errichten

17.10.18 | 11:54 Uhr

Ryanair baut weiter aus - und konzentriert sich dabei auch auf Berlin: Am Flughafen Tegel soll im April eine neu Basis des irischen Billigfliegers entstehen. Anderswo wird dagegen abgebaut - zum Ärger von Gewerkschaften, die gerade im Arbeitskampf mit Ryanair sind.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair errichtet im April am Berliner Flughafen Tegel ihre zehnte Basis in Deutschland. Dazu übernehme der Billigflieger vier dort stationierte Maschinen seiner Partner-Airline Laudamotion, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in Berlin an. Ryanair hält drei Viertel der Anteile des Ferienfliegers Laudamotion. Dieser hatte Maschinen sowie Start- und Landerechte der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki übernommen.



mehr zum Thema dpa-Zentralbil Flughäfen Schönefeld und Tegel - Ryanair-Streiks lassen in Berlin mehr als 50 Flüge ausfallen Der Streik von Piloten und Flugbegleitern der Billigairline Ryanair hat in Deutschland vor allem in Berlin zu Flugausfällen geführt: In Schönefeld und Tegel wurden am Freitag 56 Flüge gestrichen - gut die Hälfte aller Berliner Verbindungen. Zu Schlangen kam es aber nicht.

Schließung der Basis in Bremen führt zu Kritik

O'Leary betonte am Mittwoch, man wolle weiterhin Verkehr und Streckennetz in Deutschland ausbauen. Ryanair hatte allerdings erst kürzlich angekündigt, ihre Basis in Bremen mit zwei stationierten Flugzeugen zu schließen und in Weeze zwei von fünf Maschinen abzuziehen. Von Gewerkschaftsseite war das als "Kriegserklärung" im laufenden Tarifkonflikt gewertet worden.



"Eine Station zu schließen und die Angestellten in ein anderes Land zu versetzen, ist mit dem sozialen Dialog nicht kompatibel", erklärte vor wenigen Tagen Arthur van de Hudding, Präsident der niederländischen Pilotengewerkschaft VNV, in einer Mitteilung der deutschen Pilotengewerkschaft VC. "Wir sehen das als Kriegserklärung und absolut im Widerspruch zu allen Behauptungen, man wolle verhandeln."

Ryanair: Schließungen wegen hohen Ölpreises

Von Piloten und Flugbegleitern würden die angekündigten Maßnahmen als Strafe für die jüngsten Streiks wahrgenommen, heißt es in der Mitteilung. Ryanair bestritt das: Die Schließungen seien "auf ungünstige Marktbedingungen" zurückzuführen, erklärte Marketingchef Kenny Jacobs. Laut Ryanair sind das etwa gestiegene Ölpreise. In den vergangenen Monaten waren Piloten und Flugbegleiter von Ryanair mehrfach in Ausstand getreten. Weitere Streiks steht nach wie vor im Raum: Das fliegende Personal will höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht erreichen.

Zweite Ryanair-Basis in der Region

Als Basen definiert Ryanair Flughäfen, an denen mindestens ein Flugzeug samt Crew fest stationiert sind. Schönefeld ist bereits Ryanair-Basis, mit Tegel kommt dann im April die zweite in der Region dazu. Weitere Basen in Deutschland sind nach Angaben der Airline Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt am Main, Frankfurt-Hahn, Memmingen, Nürnberg, Hamburg und Karlsruhe/Baden-Baden.

Sendung: Inforadio, 17.10.2018, 11:30 Uhr