Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 31.10.2018 | 16:43 Uhr

Im Grunde genommen wäre dasjenige, was jetzt da im sehr Großen abgelaufen ist, Vorbild für das massenhaft zu tätigende "Kleine": - Wieviel Behörden muss ein Mensch kontaktieren, um sein Anliegen voranzubringen, soweit es nicht haargenau in die Kompetenz nur einer einzigen Behörde passt? Dass die Kompetenz an der Schreibtischkante aufhört und an der nächsten Schreibtischkante ein neuer und anderer Antrag zu stellen sei, kennt jeder aus eigener Anschauung. Es geht nicht darum, die Kompetenz zu vergessen, sondern sie übergreifend im Zusammenspiel zu nutzen. Zum Wohl von Bürgern und manchmal sicher auch für Firmen, so wie hier.



Sind Behörden vermögend genug, um aus dem Außerordentlichen, was hier genannt ist, etwas vom Ablauf her Ordentliches zu machen?