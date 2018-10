Siemens will für 600 Millionen Euro ein Innovationszentrum bauen - und zwar in Berlin, hofft der Senat. Auf erste Punkte haben sich beide Seiten schon verständigt. Eine endgültige Entscheidung könnte noch im November fallen, sagt der zuständige Bezirksbürgermeister.

Er hoffe, dass es in drei bis vier Wochen eine Grundsatzentscheidung gibt, sagte Kleebank am Montagabend im rbb. Er begrüßte, dass sich der Siemens-Vorstand und der Senat in der vergangenen Woche auf ein Eckpunktepapier geeinigt haben. Berlin zeige damit, dass es schnell auf ein solches Angebot reagieren könne. Der Campus sei eine "grandiose Chance", das riesige, teilweise brachliegende Areal in der Siemensstadt neu zu gestalten, so Kleebank.