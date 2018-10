Es geht um die Zukunft der Lausitz: Die Kohle-Kommission berät am Donnerstag über den Ausstieg aus der Kohle. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach will sich nicht auf ein festes Datum festlegen, Ministerpräsident Woidke ist gegen einen Ausstieg vor 2040.

Zurzeit sei es für die Versorgungssicherheit noch notwendig, dass die Kohlekraftwerke im Süden Brandenburgs weiter in Betrieb bleiben. Die Netze seien noch nicht in der Lage, regenerativ erzeugten Strom, der im Norden Brandenburgs produziert wird, in ausreichendem Maße in den Süden des Landes zu transportieren.