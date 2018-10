Seit mehr als vier Jahren zieht sich das Vergabeverfahren um das Berliner Stromnetz schon hin. Platzhirsch Vattenfall will das lukrative Geschäft behalten. Der Senat wünscht sich dagegen das Netz in Landeshand. Nun entscheiden die Richter. Von Jan Menzel

Das hoch offizielle, mehrstufige Konzessionsverfahren wird von der Vergabestelle in der Finanzverwaltung durchgeführt. Sie hat die Kriterien aufgestellt, nach denen die Entscheidung getroffen wird. Vattenfall bemängelt Auswahl und Gewichtung dieser Kriterien. Der zentrale Vorwurf: Die Anforderungen an den neuen Stromnetzbetreiber seien so weit gefasst, dass sich auch Unternehmen bewerben könnten, denen es am nötigen Knowhow fehle, um ein Stromnetz zu managen.

Damit zielt der schwedische Konzern auf das eigens gegründete Landesunternehmen Berlin Energie ab. Das hat tatsächlich bislang nur eine sehr schlanke Unternehmensstruktur aufgebaut, setzt aber darauf, im Falle eines Zuschlags weite Teile der Stromnetz-Belegschaft von Vattenfall zu übernehmen.