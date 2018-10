rbb/Henrike Möller Audio: Fritz, 12.10.2018 | O-Ton Silvana Tiedemann | Bild: rbb/Henrike Möller

Wohnungsgenossenschaft Möckernkiez - "Man kann so lange bleiben, wie man möchte"

Rund fünf Jahre beträgt die Wartezeit für eine Wohnung in einer der rund 80 Berliner Wohnungsgenossenschaften. Eine Mitgliedschaft kann sich aber trotzdem lohnen - auch für eine Studenten-WG. Von Henrike Möller

"Wir haben großes Glück gehabt", sagt Silvana Tiedemann, strahlt und schaut stolz über die Balkonbrüstung hinaus in den Park am Gleisdreieck. Seit einem Jahr wohnen sie und ihre drei Mitbewohner in der Wohnungsgenossenschaft Möckernkiez in einer 130 Quadratmeter großen WG. "Eigentlich wollte ich mit Freunden ein Hausprojekt gründen", erzählt die 29-Jährige, "ich habe viele Freunde, die in Mietshäuser-Syndikatsprojekten leben, aber wir wollten nicht außerhalb des Ringes wohnen, und damit ging die Anzahl an Grundstücken, die irgendwie noch bezahlbar wären, schnell gegen null."

1.100 Euro für die Mitgliedsnummer

Dann entdecken Silvana Tiedemann und ein Freund den Möckernkiez. Sie glauben zwar nicht, dass sie eine Chance auf eine Wohnung haben, beantragen aber spaßeshalber trotzdem eine Mitgliedschaft in der Wohnungsgenossenschaft. 1.100 Euro kostet diese. Sie setzt sich zusammen aus einer einmaligen Verwaltungsgebühr von 100 Euro und zwei Genossenschaftsanteilen zu je 500 Euro. Dann heißt es warten. Freie Wohnungen werden für alle Mitglieder ersichtlich online gestellt. Den Zuschlag bekommt am Ende, wer sich am schnellsten beworben hat und die längste Mitgliedsdauer aufweisen kann. "Man ist tatsächlich einfach nur eine Nummer", lacht Silvana Tiedemann. "Man muss sich nicht besonders gut beim Vorstand präsentieren, ganz im Gegenteil. Das hat gar keinen Einfluss darauf, ob man eine Wohnung bekommt." Nicht mal Gehaltsnachweise oder Schufa-Auskunft mussten Silvana Tiedemann und ihre Mitbewohner einreichen.

Die Wohnungsgenossenschaft Möckernkiez weiß aber auch so, dass ihre Mitglieder solvent genug sind. Sobald Mitglieder sich erfolgreich auf eine Wohnung beworben haben, müssen nämlich noch einmal Genossenschaftsanteile gekauft werden. Diese variieren in ihrer Höhe je nach Größe, Lage und Stockwerk der Wohnung. Bei Silvana Tiedemann und ihren Freunde waren etwa 120.000 Euro fällig. Sie wohnen im dritten Obergeschoss mit Blick auf den Park. Die Nettokaltmiete beträgt 1.600 Euro pro Monat. "Es ist vielleicht nicht günstiger als eine private Mietwohnung", räumt Silvana Tiedemann ein, "aber man hat das Recht so lange zu bleiben, wie man möchte, man kann nicht gekündigt werden. Und wenn man doch nicht so lange bleiben will, muss man sich nicht mit dem Verkauf einer Eigentumswohnung herumschlagen, sondern kann - wie in einer Mietwohnung auch - relativ unkompliziert ausscheiden." Für Silvana bieten Wohnungsgenossenschaften das richtige Maß an Stabilität und Flexibilität. Sollten sich ihre Lebensumstände ändern, besteht außerdem die Möglichkeit, innerhalb des Möckernkiezes in eine andere Wohnung zu wechseln.

Billig ist schwierig bei den Bodenpreisen

Dass der Möckernkiez im Vergleich zu älteren Wohnungsgenossenschaften relativ teuer ist, liegt daran, dass die dreizehn Häuser Neubauten sind. "Arbeiter und Materialhersteller wollen bezahlt, die ökologischen Anforderungen eingehalten und die unendlich vielen Gesetze beachtet werden", sagt Ulf Heitmann. Er ist Vorstand der der Wohnungsgenossenschaft Bremer Höhe im Prenzlauer Berg. Hier zahlen einige Genossen gerade mal fünf Euro pro Quadratmeter. Bei Neubau-Wohnungen stehen aber auch bei der Bremer Höhe zwischen neun und elf Euro pro Quadratmeter an. Die Verdoppelung der Berliner Bodenpreise in den letzten zehn Jahren betrifft Wohnungsgenossenschaften schließlich genauso wie private Immobilienbesitzer. Summa summarum wohnt es sich in Wohnungsgenossenschaften aber trotzdem günstiger, da sie per Satzung nicht gewinnorientiert handeln.

Die günstige Miete ist der eine Part, der Wohnungsgenossenschaften so beliebt macht: Die Durchschnittswartezeit für eine der rund 200.000 Berliner Genossenschaftswohnungen liegt derzeit bei etwa fünf Jahren, schätzt der Berliner Mieterverein. Das Gemeinschaftliche der andere Teil: "Als gebürtige Berlinerin habe ich schon in vielen Mietshäusern gewohnt", erzählt Silvana Tiedemann, "aber nie war es so nachbarschaftlich wie hier." Nach einem Jahr im Möckernkiez kennt sie alle Hausbewohner mit Vornamen, feiert mit ihnen Hauspartys und engagiert sich gemeinsam mit ihnen in verschiedenen Projekten: "Das fängt an bei Leuten, die Lust haben den Garten mitzugestalten. Dann haben wir jetzt eine Kita hier im Kiez, was unmittelbar damit zusammenhängt, dass Eltern einen Förderverein gegründet haben. Wir haben eine Werkstatt, ein Café und einen Veranstaltungsraum, der genutzt werden kann für politische Veranstaltungen bis hin zum Chor."

Sozial, selbstverwaltet, ökologisch

Silvana Tiedemanns Herzensprojekt ist das Thema Mobilität im Kiez. "Als Genossenschaft haben wir entschieden, dass der Möckernkiez autofrei sein soll. Das stellt uns aber vor Herausforderungen wie zum Beispiel: Wie können wir garantieren, dass medizinische Pflege trotzdem aufs Gelände kommt? Wo halten Lieferservices, wo Taxis?“ Für Silvana Tiedemann ist der Möckernkiez auch ein Labor, um an innovativen Zukunftskonzepten zu tüfteln. "Mir gefällt es, dass man sich das Leben im Kiez gemeinsam mit seinen Nachbarn gestalten kann." Die Mitbestimmungsmöglichkeiten sind für Silvana Tiedemann das größte Plus. Sozial, selbstverwaltet, ökologisch: Das ist der Dreiklang, der hinter den meisten der rund 80 Berliner Wohnungsgenossenschaften steckt. Lange hat sie der Berliner Senat in Sachen Unterstützung vernachlässigt; das soll sich nun ändern. Vorrang haben zwar ganz klar die städtischen Wohnbaugesellschaften, der Senat will Wohnungsgenossenschaften bei der landeseigenen Grundstücksvergabe aber in Zukunft mehr berücksichtigen. Zudem wurde im September der Erbbauzins halbiert, wodurch Wohnungsgenossenschaften unter günstigeren Konditionen bauen können.

