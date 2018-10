Bild: dpa/Marcel Kusch

Mehr Transparenz bei der Herkunft - "Haltungskompass" sorgt bislang nicht für mehr Biofleisch

01.10.18 | 14:28 Uhr

Der "Haltungskompass" zeigt an, wo das Fleisch im Supermarkt herkommt. Verbesserungen in der Tierhaltung hat das Label kaum gebracht: Auch ein halbes Jahr nach der Einführung dominiert in Supermärkten Billigfleisch aus Massentierhaltung. Von Ute Barthel Die Sendung SUPER.MARKT sendet heute um 20.15 Uhr zu dem Thema im rbb-Fernsehen.

Wer bei Lidl, Aldi, Netto oder Kaufland einkauft, sieht immer häufiger das bunte Logo des "Haltungskompass'" auf den Fleischverpackungen kleben. Das Label soll für mehr Transparenz bei der Herkunft des Fleisches sorgen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte es jahrelang von den Handelsketten gefordert und mit Kampagnen auf die schlechten Bedingungen in der Tierhaltung aufmerksam gemacht. Vor einem Jahr gingen die Aktivisten in Lidl-Filialen und klebten Warnsticker "Mit Tierleid" auf die Fleischpackungen. Damit wollten die Umweltschützer auf die Zustände in der Tierproduktion hinweisen. "Die Wahrheit ist: 80 bis 90 Prozent der Tiere werden unter miserablen Bedingungen gehalten", sagt Martin Hofstetter, Agrarexperte von Greenpeace. "Das soll endlich mal deutlich gemacht werden und auf den Produkten auch draufstehen."

Bild: dpa/Marcel Kusch

Neues Label zeigt Herkunft von Fleisch

Nun gibt es inzwischen zwar den "Haltungskompass" [Link zur Albert Schweitzer Stiftung] bei einigen Discountern. Aber das Ziel der Umweltaktivisten war es auch, dass mehr Fleisch aus artgerechter Haltung in die Supermärkte kommt. Sprich: Fleisch, dass im Haltungskompass mit Stufe 4 deklariert wird, weil es den Kriterien der EU-Bioverordnung entspricht. Das Angebot hat sich bisher allerdings kaum geändert, wie die Verbraucherzentrale bei einem bundesweiten Marktcheck herausgefunden hat. "Wir haben festgestellt, dass es hauptsächlich Produkte der Stufe 1 gibt, wenn wir uns Schweinefleisch und Rindfleisch ansehen", fasst Ernährungsexpertin Britta Schautz die Ergebnisse der Stichprobe zusammen. "Beim Geflügelfleisch gibt es hauptsächlich Stufe zwei.“

Massentierhaltung dominiert

Auf Nachfrage des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt bestätigte Aldi, dass derzeit vorwiegend Fleisch aus den Stufen 1 und 2 angeboten werde. Lidl und Kaufland machten dazu keine Angaben. Aber alle drei Discounter kündigten an, bis 2019 die Hälfte des Frischfleischangebotes auf Stufe zwei, Stallhaltung plus, umzustellen. "Es ist eine winzige Verbesserung", meint Verbraucherschützerin Britta Schautz. "Aber die Tiere haben nur zehn Prozent mehr Platz. Beim Geflügel heißt das: In der Stufe 1 leben am Ende der Mastzeit 26 Hühner auf einem Quadratmeter. Bei der Stufe zwei sind es dann 23 Hühner. Das ist kaum ein Unterschied und das ist für den Verbraucher so gar nicht ersichtlich."

Stall-Fleisch mit Tierwohl-Siegel

Die Produkte der Stufe zwei richten sich nach den Vorgaben der "Initiative Tierwohl". In dieser Initiative des Lebensmittelhandels erhalten die Landwirte, die die Haltungsbedingungen für ihre Tiere ein bisschen verbessern, eine finanzielle Förderung. Finanziert wird das von den Einzelhandelsketten. Doch auch auf einem Schweinefilet der Stufe 1, also aus Stallhaltung, klebt das Zeichen der Initiative Tierwohl. Das Kleingedruckte klärt auf: "Mit 6,25 Cent von jedem verkauften Kilo Schweinefleisch sowie -wurst fördern wir das Tierwohl in den teilnehmenden Betrieben. Diese Information bedeutet nicht, dass die erworbenen Produkte bereist vollständig aus teilnehmenden Betrieben der Initiative stammen." Für Martin Hofstetter von Greenpeace ist das ein Ablasshandel der Lebensmittelketten. "Tatsächlich zahlen sie pro Kilogramm Fleisch, das sie verkaufen, 6 Cent in einen Topf ein. Und von diesem großen Topf bekommen dann Landwirte, die bestimmte Dinge etwas besser machen, Geld", erklärt er. "Aber das heißt nicht, dass ich als Verbraucher zu dem Zeitpunkt tatsächlich dieses Produkt bekommen habe."

Hintergrund Was bedeuten die Stufen auf dem "Haltungskompass"? Stufe 1 "Stallhaltung" - entspricht den gesetzlichen Bestimmungen - bedeutet industrielle Massenproduktion Stufe 2 "Stallhaltung Plus" - zehn Prozent mehr Platz und wenig Beschäftigungsmaterial Stufe 3 "Aussenklima" - Tiere haben Zugang zu Aussenklimabereichen , z.B. Wintergarten im Geflügelstall Stufe 4 "Bio" - entspricht den Kriterien der EU-Bioverordnung

Kein Tierschutz zum Nulltarif

Auf Fleischprodukten der Stufe drei klebt auf den Verpackungen meist noch zusätzlich das Logo des Deutschen Tierschutzes auf den Produkten. Das bedeutet u.a., dass die Tiere 50 Prozent mehr Platz im Stall haben und dass bei Schweinen die Kastration der männlichen Ferkel ohne Vollnarkose verboten ist. Dieses Verbot hatten die Tierschützer schon seit vielen Jahren gefordert, Anfang 2019 tritt es in Kraft – trotz Protesten von Schweinezüchtern, die einen Aufschub bei der Ferkelkastration gefordert hatten. Tierschützer sagen derweil, aus ihrer Sicht könne nur ein einheitliches, staatliches Label für mehr artgerechtes Fleisch in den Läden sorgen. "Wir wissen, dass viele Landwirte in mehr Tierschutz investieren wollen", meint Thomas Schröder, der Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes. "Aber sie werden wirtschaftlich so eng gedrückt, dass sie keine Chance haben zu investieren. Deshalb müssen wir darüber reden, wie wir Landwirte fördern können und wie wir es schaffen, dass der Verbraucher auch seinen Obolus leistet. Denn wenn man mehr Tierschutz will, dann muss das auch mehr kosten."

Greenpeace fordert Fleisch-Revolution

Bei einer 600-Gramm-Packung Hähnchenbrustfilet der Stufe 2 zahlen Kunden nach Berechnungen von Super.Markt derzeit rund 30 Cent mehr, in der Stufe 3 kostet die Packung ungefähr drei Euro mehr und Bio-Hähnchenbrust der Stufe 4 ist rund zehn Euro teurer.



Besseres Tierwohl ist zum Dumpingpreis nicht zu haben, meint der Umweltaktivist Martin Hofstetter. "Wir müssen die Tierhaltung umbauen, damit wir nur noch Fleisch aus einer vernünftigen, artgerechten Tierhaltung in den Theken haben."

Sendung: Super.Markt, 01.10.2018, 20.15 Uhr