pepe Berlin Montag, 01.10.2018 | 22:15 Uhr

Auch wenn man die beschmierten Züge fahren lassen würde(was man auch schon seit längerem macht wenn Sicherheit für Fahrgäste und Personal gewährleistet werden kann Frau Pop) reichen die Reserven an Zugmaterial und Personal vorne und hinten nicht aus .Warum geht Frau Pop auf die Personal Problematik nicht ein ? Grippewelle ? Sommer? Gibt es also erst seit 2-3 Jahren oder wie ?! Die BVG bildet ständig aus nur bleibt am Ende kaum jemand länger als 2 Jahre in dem Betrieb ,wenn nicht schon die Leute mitten in der Ausbildung wieder Kündigen oder die Ausbildung gar nicht erst bestehen weil man mittlerweile aus Verzweiflung jeden ausbildet/einstellt der sich bei der Personalabteilung meldet. Ne Ne Frau Pop wenn der Senat nicht endlich wieder Geld in die Hand nimmt wird sich an der Personal Problematik rein gar nichts ändern. Gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen und die BVG bekommt auch ihr fähiges Personal(eventuell kommen die Leute dir ihr vorher vergrault habt wieder zurück)