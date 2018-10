"Unter diese Zahl dürfen wir nicht gehen", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Freitag in Potsdam. Dafür seien Ideen und Konzepte erforderlich, für die die Region jede Unterstützung durch die Politik benötige. "Es gibt eine reelle Chance, den Strukturwandel hinzubekommen", betonte er.

Amsinck appellierte an die Kohlekommission der Bundesregierung, Arbeitsplätze und Branchen nicht in Frage zu stellen, bevor nicht neue Wertschöpfungsketten entstanden seien. Die Kommission trifft sich nächste Woche in der Lausitz. Bis zum Jahresende soll ein Konzept vorliegen, wie in den betroffenen Braunkohleregionen nach dem Wegfall der Kohle neue Arbeitsplätze entstehen könnten.