Verdi ruft zu umfassendem Vattenfall-Warnstreik in Berlin auf

Nahezu alle 4.000 Vattenfall-Beschäftigte in Berlin sind für Freitag von Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Es ist der zweite Streik für die laufende Tarifrunde - und die Gewerkschaft droht mittelfristig mit längeren Arbeitsniederlegungen.

Etwa 4.000 Beschäftigte des Energieversorgers Vattenfall sind von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen worden. "Nahezu alle Beschäftigten der der Vattenfall Betriebe und der Stromnetz Berlin GmbH (außer Vattenfall IT) an allen Berliner Standorten" sollen nach Verdi-Angaben in der Zeit von 4:30 Uhr bis 22 Uhr ganztägig die Arbeit niederlegen. Es handle sich um den zweiten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Die Gewerkschaft rechnet mit hoher Streikbeteiligung.

Arbeitskampf in Berlin

Anlass für den Warnstreik ist nach Gewerkschaftsangaben die laufende Tarifrunde, die am 20. September 2018 begonnen hat. Verdi fordert eine Einkommenserhöhung von sechs Prozent bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr sowie eine deutliche Steigerung bei den Azubivergütungen. Die Arbeitgeberseite will hingegen einen Vertrag über 28 Monate abschließen und bietet für 2018 eine Steigerung von lediglich 2,7 Prozent und ab 1. April 2020 nochmals 1,7 Prozent an.

Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben mit diesem Warnstreik deutlich machen, dass sich die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde am 1. November bei den Verhandlungen deutlich bewegen müssten. Andernfalls drohe ein längerer Erzwingungsstreik mit erheblichen Beeinträchtigungen.

Verdi wirft Vattenfall vor, die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren trotz guter Gewinne immer wieder Einsparungen hinnehmen müssen, dadurch sei eine deutliche Arbeitsverdichtung entstanden, die nicht hinnehmbar sei. "Es kann nicht sein, dass hohe Renditen an den Schwedischen Staat ausgeschüttet werden und die Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung unterhalb der Inflationsrate abgespeist werden sollen", so Verdi-Verhandlungsführer Robin Marks.