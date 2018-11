EUROPASTOLZ Haiger Mittwoch, 28.11.2018 | 15:14 Uhr

...und wenn die Politiker den ungenutzten Veranstaltungsort nicht für andere Veranstaltungen aus dem gültigen Vetrag "freigekauft" hätten und die Flächen weiterhin ungenutzt geblieben wären, würden vermutlich andere oder sogar dieselben Nörgler die Behauptung aufstellen, dass "die Politiker" wegen ein paar gesparten Peanuts die Entwicklung Berlins behindern...



Wie Du es machst, Du machst es garantiert verkehrt.



Politiker haben oft nicht die Wahl, wie in einer Diktatur einfach mal so eben jemanden zu enteignen und die vertraglichen Verpflichtungen außer Kraft zu setzen. Deshalb bleibt in einem Rechtsstaat nicht selten nur der Weg über einen in Verhandlungen erreichten Auflösungsvertrag mit finanziellen Ausgleich für ebendiese vorzeitige Vertragsauflösung. Was bitte genau ist den daran so falsch?



Aber dafür lässt es sich ja so herrlich auf die bösen, bösen Politiker schimpfen - völlig sinnfrei zwar, aber irgendwas bleibt ja schon hängen...