Berlin und Brandenburg - Neuer Tiefstand bei Arbeitslosenzahlen in der Region

29.11.18 | 10:29 Uhr

Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten sinkt weiter - in ganz Deutschland, aber auch in Berlin und Brandenburg. Die gute Konjunktur kurbelt auch den Arbeitsmarkt an - die Erwerbslosenzahl in der Region befindet sich auf einem Tiefstand.

Die Arbeitslosigkeit lag im November 2018 in Berlin und Brandenburg deutlich unter den Werten des Vorjahres. Das teilte die Arbeitsagentur für Berlin und Brandenburg am Donnerstag mit. Demnach gab es im Vergleich zum Oktober in Berlin ebenfalls einen Rückgang, in Brandenburg nahezu keine Veränderung. Die Zahl der Arbeitslosen fiel in Berlin auf den Tiefstand von 146.670, das sind 2.583 weniger als im Oktober und 13.662 weniger als im November 2017. Die Zahlen liegen deutlich unter den Vorjahreswerten und sind die niedrigsten seit der Wiedervereinigung.

1,5-Millionen-Marke bei den Beschäftigten gerissen

In Brandenburg waren im November 77.269 Menschen arbeitslos, 75 mehr als im Oktober und 8.084 weniger als im Vorjahresmonat. Überdurchschnittlich ging in beiden Ländern die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurück – in Berlin innerhalb eines Jahres um 12,4 Prozent, in Brandenburg um 13,8 Prozent. Knapp über 1,5 Millionen Menschen waren in Berlin im November sozialversicherungspflichtig beschäftigt, ein Plus von rund 50.000 innerhalb eines Jahres. Zum ersten Mal werde laut Arbeitsagentur die 1,5 Millionen-Marke gerissen. Auch in Brandenburg stieg ihre Anzahl – dort waren rund 860.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das sind rund 13.000 mehr als im Jahr zuvor.

Potenziale bei Menschen mit Behinderung lägen brach

Laut der Regionalstelle der Arbeitsagentur entstanden in Berlin zuletzt neue Arbeitsplätze vor allem in den Bereichen Information und Kommunikation, in der Bauwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft sowie im Bereich Erziehung und Unterricht. In Brandenburg gab es deutliche Beschäftigungszuwächse im Bereich Verkehr und Lagerwirtschaft, in der Bauwirtschaft sowie im Sozialwesen.

Bernd Becking, Geschäftsführer der Regionalstelle der Arbeitsagentur appellierte, mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen. Man sei dort zwar vorangekommen, es lägen aber noch Potenziale brach.

