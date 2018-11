In Brandenburg sind in diesem Herbst noch mehr Lehrstellen frei als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Ende September waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 1.865 freie Ausbildungsstellen gemeldet, das sind rund zehn Prozent mehr als 2018. Die Zahl der unversorgten Bewerber lag mit knapp 1.200 in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der Chef der BA-Regionaldirektion, Bernd Becking, am Freitag in Potsdam mitteilte.

Experten der Regionaldirektion sind der Meinung, dass der Mangel an Fachkräften in bestimmten Branchen hausgemacht ist. So seien die Konditionen in Ausbildung und Job teils wenig attraktiv. Als Beispiele wurden niedrige Löhne und Schichtarbeit genannt. Gleichzeitig würden Unternehmen staatliche Hilfen nicht nutzen, um auch schlechtere Schüler in die Ausbildung zu holen, hieß es auf eine Anfrage von rbb|24.

Andere Branchen hätten schlechte Zukunftsaussichten: So müsse beispielweise ein Busfahrer-Azubi fürchten, in einigen Jahren durch autonom fahrende Busse wegrationalisiert zu werden. Gleichzeitig lägen Angebot und Nachfrage weit auseinander, heißt es. Um beides besser zusammenzubringen, müsse schon in den Schulen gegengesteuert werden.