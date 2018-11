Bild: Arco Images

Nach Monsanto-Übernahme - Bayer will weltweit 12.000 Stellen abbauen

29.11.18 | 20:33 Uhr

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer will innerhalb von drei Jahren jede zehnte Stelle streichen. Hauptsächlich soll in Deutschland eingespart werden. Inwieweit die 5.000 Mitarbeiter in Berlin betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar.



Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer will in den kommenden drei Jahren mehr als zehn Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Von den weltweit 118.000 Stellen sollen 12.000 abgebaut werden. Ein "signifikanter Teil" davon entfalle auf Deutschland, erklärte Bayer am Donnerstag. Insbesondere das Pflanzenshutzgeschäft und übergreifende Konzernfunktionen sollen von dem Abbau betroffen sein. Gleichzeitig vereinbarte Bayer mit dem Betriebsrat in Deutschland ein Zukunftssicherungsprogramm, das betriebsbedingte Kündigungen im Personalverbund der Bayer AG in Deutschland bis Ende 2025 grundsätzlich ausschließt.



Bayer hat in Berlin rund 5.000 Mitarbeiter

Der Personalabbau ist Bestandteil einer Strategie, mit dem das Unternehmen Produktivität und Ertragskraft deutlich steigern will. Zudem will Bayer sich von bestimmten Unternehmensbereichen trennen, wie dem Geschäft mit Tiergesundheit, den Marken Coppertone und Dr. Scholl's sowie seinen 60-prozentigen Anteil an dem deutschen Chemiestandort-Dienstleister Currenta abgeben. Einschließlich der erwarteten Synergien aus der Übernahme des Agrarchemie-Konzerns Monsanto hofft Bayer, von 2022 an jährlich rund 2,6 Milliarden Euro einsparen zu können. Seit der Übernahme des ehemaligen Pharmakonzerns Schering im Jahr 2006 unterhält Bayer einen großen Standort in Berlin-Wedding. Laut eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 5.000 Mitarbeiter in der Stadt. Diese sind hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung für Krebsmedikamente und zur Frauengesundheit tätig, aber auch in Bereichen wie Produktion, Verpackung oder Marketing.

Monsanto-Kauf könnte für Bayer noch teuer werden

Bayer hat derzeit gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. In den USA sieht sich der Konzern nach der Übernahme von Monsanto mit zahlreichen Klagen wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat konfrontiert. Die Kläger werfen dem von Bayer übernommenen US-Unternehmen Monsanto vor, mit Glyphosat ein krebserregendes Mittel verkauft und nicht ausreichend über die Schädlichkeit informiert zu haben. Bayer weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Doch brach die Bayer-Aktie nach dem ersten verlorenen Glyphosat-Prozess massiv ein. Auch im wichtigen Pharmageschäft hatte der Konzern zuletzt wenig erfolgversprechende Neuentwicklungen zu vermelden.

