Die offene Art der Eberswalder, die kurzen Wege und die schöne Landschaft hätten ihnen am besten gefallen, sagt Familienvater Andreas Schmidt. Eine Woche lang haben er und seine Partnerin Tabea Woydt zusammen mit Tochter Kalea in Eberswalde (Barnim) verbracht, auf Einladung der Kreisstadt. Schon länger möchte das Paar seine bisherige Heimat verlassen. Berlin sei zu voll, zu teuer und zu dreckig geworden. Bisher hatten sie Eberswalde nicht in Erwägung gezogen, doch nach einer Woche Probewohnen weiß die Familie, dass sie von Eberswalde aus in gut 30 Minuten nach Berlin fahren kann. Der Regionalexpress 3 über Bernau fährt zu Stoßzeiten halbstündlich.

Die Kreisstadt will sich mit dieser Aktion als Wohnstandort vor allem für Berliner Familien bekannt machen, die verstärkt aus der Großstadt drängen. Das Probewohnen wird verlost. Die Aktion begann mit einem Gewinnspiel, später wurde gezielt an Berliner Bahnhöfen geworben.

Die Eberswalder Stadtverwaltung ist mit der Resonanz zufrieden und will die Aktion deshalb im kommenden Jahr wiederholen. Selbst wenn sich die Probebewohner nicht für einen Umzug in die 40.000-Einwohner-Kommune im Barnim entscheiden, so setzen die Organisatoren doch auf eine Schneeballwirkung durch das Weitererzählen im Bekanntenkreis.

Am Breitbandausbau arbeitet man dagegen in Eberswalde noch und die Kitabetreuung ist nicht kostenlos, so wie in Berlin. Punkten will die Kreisstadt aber mit kurzen Wegen, einer grünen und sanierten Innenstadt sowie einer guten Verkehrsanbindung. Auch mit bezahlbarem Wohnraum kann Eberswalde werben: Die Preise für Mitwohnungen liegen zwischen 5,50 Euro und 10 Euro. Etwa ein Zehntel der Wohnungen in Eberswalde stehen leer, davon muss ein Großteil noch saniert werden.