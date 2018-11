Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom

Tausende Windkraftanlagen und Millionen Solarzellen gibt es mittlerweile in Deutschland. Ein Drittel unseres Stroms [ externer Link ] wurde im Jahr 2017 aus erneuerbaren Energien erzeugt und immer mehr Menschen wollen die Energiewende unterstützen: mit Ökostrom. Im Jahr 2017 hatten über zehn Millionen Menschen [ externer Link ] in Deutschland einen grünen Stromanbieter. Und ihre Zahl steigt jedes Jahr.

"Ich ernähre mich vegetarisch, ich achte auf die Umwelt und darum will ich Ökostrom", fasst die Berliner Sozialpädagogin Viktoria Hofer für sich zusammen. Sie ist auf der Suche nach grünem Strom. Doch die Auswahl des Anbieters ist nicht einfach. Mittlerweile ist der Verkauf sauberer Energie mehr als nur eine Nische. Über 1.000 Ökostromanbieter mit über 8.000 Ökostromtarifen listet das Vergleichsportal check24.de [externer Link] auf. Auch viele große Versorger und Billiganbieter werben für Ökostrom. Doch nicht alle sind wirklich grün. "Es gibt ja viele Siegel, was Ökostrom ist und was nicht. Und ich kenne mich gar nicht aus", gibt Hofer zu. Aber wie findet sie heraus, ob der Strom nicht doch aus dem nächsten Kohlekraftwerk kommt?