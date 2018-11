Die Berliner Clubs sind legendär, aber nicht jeder Nachbar hört gerne das Wummern der Bässe. Der Senat will Konflikte zwischen Anwohnern und Clubs entschärfen. Am Mittwoch startete er deshalb ein Lärmschutzprogramm, das mit einer Million Euro verbunden ist.

Um die Lärm-Konflikte zwischen Anwohnern und Clubbesitzern in der Hauptstadt zu entschärfen, hat der Berliner Senat am Mittwoch ein Lärmschutzprogramm für Clubs und Musikspielstätten gestartet. Ziel des Programms "Lärmschutz Clubs" [laermschutzfonds.de] sei es, die Berliner Clubkultur zu erhalten und dem Wandel der Stadt anzupassen, teilte die Senatswirtschaftsverwaltung am Mittwoch mit.

Dazu sollen Lärmschutzmaßnahmen mit insgesamt einer Million Euro gefördert werden. Das Geld sei für Dämmungen und weitere Lärmschutzkonzepte vorgesehen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). "Berlins Clubkultur ist weltweit bekannt und ein Markenzeichen unserer Stadt", so Pop. In den vergangenen Jahren sei dies zu einem starken Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagneten geworden.

Durch die Verdichtung der Innenstadt komme es aber häufiger zu Schwierigkeiten zwischen Anwohnern und Clubbetreibern, so die Begründung der Fördermaßnahmen. Durch Lärmschutzmaßnahmen in den Clubs könnten Wohnen und Clubbetrieb in direkter Nachbarschaft gewährleistet werden, so die Senatsverwaltung.

Die Clubs können jeweils 50.000 Euro, in Einzelfällen bis zu 100.000 Euro beantragen. Antragsberechtigt sind Berliner Clubs, deren Publikumskapazität 1.500 Personen nicht überschreitet und die innerhalb der vergangenen zwei Jahre mindestens zwölf Monate Programmbetrieb vorweisen können. Abhängig von der Förderhöhe müssen die Clubs einen Eigenanteil von 10 bis 20 Prozent leisten [Beschluss Abgeordnetenhaus: parlament-berlin.de].