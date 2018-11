Landgericht weist Klagen in Sachen Dragoner-Areal zurück

Das Dragoner-Areal in Kreuzberg ist eines der Filetstücke auf dem Berliner Immobilienmarkt. Vom Bund soll es auf das Land Berlin übertragen werden - dadurch kam ein privater Investor nicht zum Zug. Er klagte auf Schadenersatz - und wurde jetzt abgewiesen.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) müssen dem Projektentwickler Arne Piepgras keinen Schadenersatz zahlen. Dieser hatten die beiden Politiker verklagt, weil er beim Verkauf des Dragoner-Areals am Mehringdamm in Kreuzberg nicht zum Zuge gekommen war. Doch das Berliner Landgericht wies die Klagen von Piepgras am Donnerstag zurück.