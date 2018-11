Ursprünglich sei geplant gewesen, die Siemensbahn über die Insel Gartenfeld bis nach Hakenfelde zu verlängern. In der ganz alten Planung hätte die Strecke sogar bis Hennigsdorf reichen sollen, sagte Kaczmarek am Mittwoch dem rbb. Eine "Trassierung" habe es aber nie gegeben. Das könnte sich nun ändern, 90 Jahre später: In der Infrastrukturplanung bis 2030 ist nämlich schon angedacht, eine reaktivierte Siemensbahn auch Richtung Westen bis zur Wasserstadt Spandau zu verlängern - also fast so weit wie früher geplant.

Allerdings wäre die Siemensbahn auch für ein anderes Berliner Großprojekt enorm wichtig, meint der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Oliver Friederici.