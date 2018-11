dpa Audio: Inforadio | 02.11.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa

Neue Bedingungen für Ansiedlungen - Berlin ist immer noch die Start-up-Hauptstadt

03.11.18 | 08:41 Uhr

Gerade erst präsentierte der Berliner Senat stolz den Siemens-Campus als Start-up-Himmel. Und tat das sicher auch so laut, weil es kurz zuvor Schlagzeilen gab, dass der Start-up-Boom vorbei sei. Dabei haben sich eher die Rahmenbedingungen geändert. Von Sebastian Schöbel

"Start-up-Monitor: NRW überholt Berlin" titelte vor einigen Wochen "Die Zeit". Und der Tagesspiegel druckte eine ähnliche und vom Sport inspirierte Zeile: "Gründerszene: Nordrhein-Westfalen liegt bei Start-up-Studie vorn". Das Haller Kreisblatt reduzierte die Neuigkeit gar auf drei Worte: "NRW überholt Berlin". Grundlage für all diese Schlagzeilen war eine Studie des Bundesverbandes Deutsche Startups, wonach aktuell rund 19 Prozent aller deutschen Jungunternehmen zwischen Aachen und Porta Westfalica ansässig sind - lediglich rund 16 Prozent dagegen zwischen Spandau und Köpenick.

Auf diese Zahlen angesprochen, setzt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) ein etwas gequältes Lächeln auf: "Natürlich ist es so, dass der ein oder andere Verband als Interessenvertreter eigene Studien macht, um den Wettbewerb zwischen den Bundesländern etwas anzuheizen. Dafür sind Verbände ja da." Ihre Verwaltung allerdings hat andere Zahlen und die präsentiert sie gerne: Drei der vier Milliarden Euro Risikokapital, das 2017 in deutsche Start-ups gesteckt wurden, gingen an Berliner Jungunternehmen. In Nordrhein-Westfalen waren es gerade einmal 96 Millionen Euro.

Die Spitze bei den Gründungen für NRW? Eine Statistik-Panne

Rund 60 Prozent der bundesdeutschen DAX-Unternehmen haben in Berlin sogenannte Innovationslabore, also Schnittstellen zwischen neuer und etablierter Industrie. "Wir verlassen uns auf die langfristigen Studien zum Thema Start-ups, und da sehen wir, dass Berlin ganz eindeutig an der Spitze ist", so Pop. Auch das ist eine der Studien, von denen es zuletzt eine ganze Menge gab: national und international. Deren Fazit lautet grob zusammengefasst: Berliner Start-ups sind vor allem in den Bereichen Finanzwesen, Mobilität, Sicherheit und künstliche Intelligenz stark, in Sachen Innovationskraft kann die Stadt mit der globalen Konkurrenz mithalten. "Die Stadt kann sich weiter mit der Krone schmücken, Berlin ist weiter die Nummer 1 in Deutschland", sagt Sascha Schubert vom Bundesverband Deutsche Startups, der die Berliner Wirtschaftsverwaltung mit seiner Studie so verärgert hatte. Ein Missverständnis, sagt Schubert heute: Viele Medien hätten die Daten einfach falsch verstanden, Nordrhein-Westfalen sei schließlich viel größer und bevölkerungsreicher als Berlin, die Gründerzahlen damit relativ.

"Sehr schwer, mit der Stadt als Kunde zusammenzuarbeiten"

Doch ideal seien die Bedingungen in Berlin längst nicht, so Schubert. Es sei immer noch schwer, nicht-europäische Fachkräfte in die Stadt zu holen, auch wegen bürokratischer Hürden. Dazu kommen steigende Mieten für Büroflächen, von denen es in attraktiven Bezirken kaum noch welche gibt. Und: "Es ist sehr schwer, mit der Stadt als Kunde zusammenzuarbeiten. Die entscheidet sich auch schon mal, eher mit einem US-amerikanischen Konkurrenten zusammenzuarbeiten." So, wie zuletzt die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die ihren Fahrservice "Berlkönig" zusammen mit dem US-Unternehmen Via aufgebaut haben - und nicht mit einem der zwei Berliner Start-ups aus derselben Branche.

Siemens Campus besser fürs Image als für Gründer?

Ob der neue Siemens-Innovationscampus eine Chance auch für die Berliner Start-up-Szene ist, wagt Schubert noch nicht zu sagen: Große Konzerne würden sich gerne mit dem Gründer-Image schmücken, ohne dass am Ende viel für die Jungunternehmer übrig bleibe. Auf jeden Fall dürfe sich die Stadt nicht auf ihrem Spitzenplatz ausruhen, so Schubert. Schließlich kämen die meisten Gründer von außerhalb in die Stadt. "Und wenn man sieht, dass NRW einer der Hauptlieferanten für Talente ist, sollte man sich schon darüber Gedanken machen, denn die nächste Gründergeneration hat sich noch nicht entschieden, wo sie gründet." Und dass diese Gründer dann auch nach Berlin kommen, sei alles andere als gegeben, sagt Schubert. Egal, wie fest sich Berlin die Start-up-Krone aufs Haupt drücke.

Sendung: Inforadio, 02.11.2018, 16 Uhr