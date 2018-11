In Berlin wird es nach einer Verfügung des Senats im ersten Halbjahr 2019 drei verkaufsoffene Sonntage geben. Wie die Senatsarbeitsverwaltung am Freitag mitteilte, wurden drei Termine ausgewählt:

Laut Berliner Ladenöffnungsgesetz dürfen pro Jahr acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage vom Senat zentral zugelassen werden, zwei weitere dürfen die Bezirke ausrufen. Verkaufsstellen dürfen dann ausnahmsweise von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein. Mit der Sonderregelung ist keine Pflicht zur Öffnung der Verkaufsstellen verbunden. Sie gibt dem Einzelhandel lediglich die Möglichkeit dazu, betonte die Senatsverwaltung.

Gewerkschaften und Kirchen stören sich an der äußerst liberalen Regelung in Berlin. Sie argumentieren mit der notwendigen Sonntagsruhe und dem Schutz der Beschäftigen. Zuletzt hatte Verdi in Berlin zumindest einen geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 30. September zur Kunstmesse Art Week verhindert. Die Richter sahen kein öffentliches Interesse, weil die Art Week keine für die ganze Stadt bedeutsame Großveranstaltung sei.

Etwa 250 bis 300 Geschäfte hatten allerdings trotz der Entscheidung geöffnet, darunter große Einkaufscenter wie das Europacenter in der City West, das Alexa und die Galeria Kaufhof am Alexanderplatz sowie das Eastgate in Marzahn. Sie nutzten die Möglichkeit des Ladenöffnungsgesetzes, zweimal jährlich einen individuellen Sonntagsverkauf auszurichten, der beim jeweiligen Bezirk beantragt wird. Das könne dann auch ein niedrigschwelliger Anlass sein.