imago stock&people Audio: Inforadio | 01.11.2018 | Benjamin Eyssel | Bild: imago stock&people

Krieg der Chauffeure - Berliner Taxifahrer werfen Uber illegale Fahrten vor

01.11.18 | 06:07 Uhr

Mietwagenfirmen, die mit Uber kooperieren, verhalten sich offenbar oft illegal. Die Fahrer, so das ARD-Magazin Kontraste, kehren nicht an den Firmensitz zurück, sondern suchen nach Fahrgästen - sehr zum Unmut von Berliner Taxifahrern. Von Sascha Adamek, Bettina Malter und Benjamin Eyssel

"Lass uns auf jeden Fall nochmal am Flughafen Tegel vorbeischauen. Ich hab gehört, dass sich dort viele Mietwagen bereithalten. Die schnappen wir uns heute." Zwei Berliner Taxifahrer sind unterwegs, um Uber-Fahrer zu jagen. Das ARD-Magazin Kontraste hat sie begleitet. Die Männer wollen anonym bleiben. Sie versuchen zu dokumentieren, wie Mietwagenfahrer gegen das Gesetz verstoßen - und ihnen Fahrgäste wegnehmen, so der Vorwurf.

Rückkehrpflicht zum Firmensitz wird offenbar missachtet

Uber X nennt sich das Angebot des US-Fahrtenvermittlers, mit dem man sich in mehreren deutschen Großstädten einen Wagen bestellen kann - ganz praktisch per Smartphone-App und meist günstiger als die traditionellen Taxis. Zum Schutz des Taxigewerbes gilt für Mietwagen, die Personen befördern, aber eine gesetzliche Rückkehrpflicht zum Firmensitz. Und die wird offenbar oft nicht eingehalten, so die beiden Uber-Jäger. "Wir sind ja keine Feinde von Uber", sagt einer der Taxifahrer. "Wir finden nur den Markt extrem ungeregelt, und dagegen gehen wir halt an." Es gehe um illegalen Wettbewerb - "um Spielregeln die eingehalten werden müssen."

Eigene App hilft beim Sammeln von Verstößen

Ein Beispiel: Eine Mietwagenfirma mit Sitz in Schönefeld außerhalb von Berlin bekommt von Uber eine Fahrt vom Flughafen Tegel zur Messe vermittelt. Kommt anschließend nicht sofort ein neuer Auftrag, muss das Auto an den Betriebssitz in Brandenburg zurückkehren. Das ist teuer - und so sind die Fahrer auf der Suche nach Kunden häufig weiter unterwegs oder parken und warten auf Aufträge. Um zu dokumentieren, wenn die Uber-Fahrer nach einer Fahrt nicht an den Betriebssitz zurückkehren, haben die Taxifahrer sogar eine App entwickeln lassen, mit der Verstöße gesammelt und gemeldet werden können: "Man fotografiert und dann landet das hier in unserer Ablage. Und hier kriegt man dann einen Zeit- und Datumstempel drauf. Jetzt können wir hier das Kennzeichen angeben."

Verdi warnt vor Entwicklung wie in den USA

Auch Kontraste hat verdeckt Fahrten mit Uber unternommen. Die Recherchen führten zu verlassenen Unternehmenssitzen in Brandenburg. Nach Angaben eines Postboten handelt es sich um Briefkastenfirmen. Uber hat inzwischen angekündigt, die Vorwürfe zu prüfen. Die Gewerkschaft Verdi kann die Ängste der Taxifahrer nachvollziehen. Verkehrsexpertin Mira Ball warnt vor negativen Beispielen wie in den USA. Dort haben Fahrdienstanbieter wie Uber den Taxi-Markt auf den Kopf gestellt: "In New York ist ganz klar, dass der Umstieg auf Uber von den Taxen, aber auch vom öffentlichen Nahverkehr stattgefunden hat. Es hat fast keine Reduzierung des Verkehrs gegeben. Im Gegenteil es ist jetzt mehr Verkehr. Und die Taxenunternehmen haben große Schwierigkeiten."

Allerdings dürfen in den USA auch Privatleute mit ihren Autos Fahrten anbieten - ohne spezielle Versicherung und ohne Personenbeförderungslizenz. In Deutschland ist der Markt deutlich regulierter. Die Gewerkschaft Verdi schlägt dennoch vor, noch einen Schritt weiterzugehen: "Man sollte darüber nachdenken, ob man Mietwagen tatsächlich in Ballungsräumen braucht oder ob man das nicht in Ballungsräumen ausschließt und dafür Mietwagen nur dort erlaubt, wo die Bedienung durch Taxen - zum Beispiel wegen zu wenigen Fahrgästen - nicht möglich ist, wie im ländlichen Raum", sagt Mira Ball von der Gewerkschaft Verdi.



Sendung: ARD Kontraste, 01.11.2018, 21.45 Uhr