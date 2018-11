Durch die Schließung verlieren etwa 40 Mitarbeiter ihre Stelle. Für sie sollen "sozialverträgliche Lösungen" gefunden werden, hieß es in der Mitteilung. Die laufenden Forschungsprojekte würden in den jeweiligen Geschäftsfeldern der Bahn weitergeführt oder von inzwischen eigens dafür geschaffenen Konzernbereichen für Digital Ventures, New Mobility und Smart City koordiniert.

Das "InnoZ" war am Jahr 2006 auf dem dem Euref-Campus in Schöneberg gegründet worden und galt lange als führendes Zentrum für neue Mobilitätskonzepte in Deutschland. Es forscht unter anderem an umweltschonenden Verkehrsmodellen - digital, elektrisch und mit regenerativen Energien betrieben. Bekannt wurde dabei der fahrerlose Minibus Olli.

Bearbeitet wurden rund 50 Projekte zu ganz unterschiedlichen Themen. So wurde etwa an einer Vision für den Nahverkehr im Jahr 2030 im Saarland oder an einem Mobilitätskonzept für die Hafen-City in Hamburg geforscht. Auch die Nationale Plattform Elektromobilität, mit der die Bundesregierung Alternativen zum Verbrennungsmotor fördern will, wurde von den Berliner Wissenschaftlern mitbetreut.

Als Begründung für das Aus nannte die Bahn eine zu geringe Innovationskraft und ein fehlendes Alleinstellungsmerkmal des Forschungszentrums. Das vom Innovationszentrum angestrebte und notwendige Umsatzwachstum erscheine "kurz- bis mittelfristig unrealistisch". Unterm Strich gebe es keine wirtschaftliche Basis mehr. Im vergangenen Jahr waren bereits die Eigentümer Siemens und T-Systems ausgestiegen.