Die Künstlerin Antoanetta Marinov hat in Pankow ein Regal auf die Straße gestellt, in das Anwohner überzählige Habseligkeiten legen können - oder aus ihm welche mitnehmen. So will sie einen Kontrapunkt gegen Konsum und Kapitalismus setzen. Nicht nur am "Black Friday".

Seit einigen Jahren etabliert sich Ende November in Deutschland eine Art Rabattschlacht, die den Start des Weihnachtsgeschäftes einläutet: An diesem Freitag, dem "Black Friday", werben tausende Shops werben mit Preisnachlässen. In den USA, wo der Trend herkommt, ist der "Black Friday" längst der umsatzstärkste Einkaufstag des Jahres. Die Aktion ist nicht unumstritten: So berechnen Händer teils Rabatte auf der Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) und nicht in Bezug auf den tatsächlichen (niedrigeren) Marktpreis. Umweltschützer weisen zudem darauf hin, dass inzwischen oft neue Kleidung weggeworfen würde - sogar ungetragen. Und die Berliner Stadtreinigung nimmt die "Cyber Week" zum Anlass für eine eher konsumkritische Aktion: die "Woche der Abfallvermeidung".

Antoanetta Marinov ist Künstlerin und lebt und arbeitet seit gut zehn Jahren in Berlin. Zuvor lebte sie in Freiburg und Karlsruhe. Sie kommt aus der italienischen Stadt Latina in der Nähe von Rom. 2011 hat sie in Berlin-Pankow in der Schulzestraße das "Give & Take"-Regal installiert. Sie gibt ihre Erfahrungen damit auch regelmäßig an Interessierte weiter.

Antoanetta Marinov: Die Idee stammt aus dem Jahr 2005 und kommt direkt aus meiner Reflektion über Kunst. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich an so vielen Orten wie möglich, Geschenkregale aufstellen möchte. Tatsächlich habe ich in Berlin und in anderen Städten in Italien und Deutschland welche verteilt – und ich bin noch immer dabei.

rbb|24: Frau Marinov, seit 2011 steht in der Pankower Schulzestraße Ihr "Give and Take"-Regal: Was der eine nicht mehr braucht, kann er hier als Geschenk für den anderen hinterlassen. Worum geht es Ihnen?

Was ist die Idee dahinter?

Als Künstlerin nehme ich ständig das, was ich von der Welt erfahre, und gebe es bearbeitet zurück. "Give & Take" ist ein Sinnbild dafür. Praktisch geht es um das, was uns gesellschaftlich zusammenhält - dieses Geben und Nehmen. Ich weiß, dass das in Deutschland schon sehr kreativ praktiziert wird und in Berlin sowieso. Ich will aber mehr. Ich will die Aufmerksamkeit darauf fokussieren, dass Menschen grundsätzlich großzügig sind, darauf, dass dieser ganze Konsum und Kapitalismus nur eine dünne Schicht sind.

Als ich diesen Schrank 2011 vor meinem Atelier installiert habe, wollte ich den Menschen ermöglichen, dass das, was zu viel bei ihnen lagert, einfach wieder in den Kreislauf geht. Denn ich denke, wir brauchen viel weniger als das, was wir haben. Jetzt sehe ich ja, dass die Menschen die ganze Zeit Sachen da deponieren und welche mitnehmen. Das bestätigt meine Idee, dass eigentlich alles schon da ist und wir nicht unbedingt ständig das Neueste vom Neuen zu kaufen brauchen. Ich glaube, dass wir mit weniger leben können. Dann können wir Zeit in andere Sachen investieren. Mit diesem Schrank möchte ich die Menschen ein bisschen entlasten. Was noch gut ist, kann ein Geschenk sein. Und wer nimmt, ist sozusagen ein bisschen in der Pflicht, etwas wiederzugeben.