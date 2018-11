Die Busflotte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bekommt Verstärkung durch neue Eindecker und Gelenkbusse. Bis Ende des Jahres würden 20 der neuen Modelle auf Berlins Straßen fahren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Mit diesen modernen und komfortablen Bussen bleibt unser Fuhrpark auf der Höhe der Zeit", sagte die Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta.



Die beiden Modelle "Citaro" von Mercedes-Benz mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren können etwa 70 und in der Gelenkversion 100 Fahrgäste transportieren. Neu sind USB-Buchsen, über die Fahrgäste ihre Handys laden können. Außerdem wird an den Türen ein Warnsignal ertönen, falls die Lichtschranken blockiert sein sollten. Das soll die Nerven der Fahrer und Fahrgäste schonen.