Um die Gepäckabfertigung in Tegel und Schönefeld zu beschleunigen, sollen Easyjet-Passagiere künftig beim Einchecken selbst Gepäckaufkleber anbringen und ihre Koffer auf das Förderband stellen. Darüber ist die Billigairline im Gespräch mit den Berliner Flughäfen.

Das System sei effizienter als der herkömmliche Check-in an Schaltern. In derselben Zeit könnten mehr Passagiere abgefertigt werden. Eine solche Anlage gibt es bereits auf dem Flughafen London-Gatwick. Easyjet-Mitarbeiter stehen in der Nähe bereit, um zu helfen.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet als größter Kunde der Berliner Flughäfen möchte die Gepäckabfertigung ihrer Fluggäste in Tegel und Schönefeld beschleunigen. Dafür könnte eine automatische Anlage installiert werden, bei der die Passagiere den Gepäckaufkleber selbst anbringen und Koffer oder Taschen auf das Förderband stellen. Das Unternehmen sei darüber mit der Flughafengesellschaft im Gespräch, sagte der Europachef von Easyjet, Thomas Haagensen, am Freitag.

In Berlin könnte eine solche Anlage dort angebracht werden, wo heute die Schalter sind. Später könnte man sie am neuen Hauptstadtflughafen BER weiternutzen, der im Oktober 2020 in Betrieb gehen soll.

Easyjet hat 37 Maschinen in Berlin stationiert, 12 in Schönefeld und 25 in Tegel. Darunter sind 19 Flugzeuge, die im Januar von Air Berlin nach deren Pleite übernommen wurden.