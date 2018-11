Kohlekraft-Gegner protestieren in Berliner Verbandszentrale

Aktion von "Ende Gelände" in Mitte

Kohlekraft-Gegner der Bewegung "Ende Gelände" haben am Donnerstagvormittag in der Hauptgeschäftsstelle des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin-Mitte protestiert. Die Aktivisten selbst sprachen von einer Besetzung.

Nach Angaben der Polizei demonstrierten rund 30 Personen vor und in dem Gebäude, die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen. Es werde überprüft, ob es sich um einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht handelt.

Die Umweltaktivisten protestieren "gegen die enge Verbindung von Politik und Wirtschaft in der Kohlekommission", wie "Ende Gelände" mitteilte. "Es ist absurd, dass die Politik dreckige Deals macht mit denjenigen, die das Problem der Klimazerstörung verursachen."

So vertrete der BDEW die Interessen der Energiekonzerne RWE, Vattenfall, E.ON und EnBW und habe "in der Vergangenheit unter anderem für die Kürzung der Ökostrom-Vergütung und für Kohle-Subventionen lobbyiert". Der BDEW-Geschäftsführe Stefan Kapferer, der jetzt in der Kohlekommission mitverhandele, sei früher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium gewesen.