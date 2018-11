Wegen des Verdachts auf verunreinigtes Futter sind in mehreren Bundesländern Geflügelbetriebe gesperrt worden, darunter auch einer in Brandenburg.

Betroffen sind außerdem Betriebe in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – das teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) in Essen am Mittwochabend mit.

Belastetes Mastgeflügel sei zunächst in einem Schlachtbetrieb in Ostwestfalen festgestellt worden. Bei der Belastung handele es sich um ein PCB-Gemisch. PCB (Polychlorierte Biphenyle) sind nur schwer abbaubare giftige Substanzen.