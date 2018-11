Die neue Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen München und Berlin hat dazu geführt, dass viele Reisende auf den Zug umgestiegen sind. Im ersten Jahr zählte die Deutsche Bahn 4,4 Millionen Fahrgäste auf der ICE-Verbindung über den neuen Knotenpunkt Erfurt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorjahresperiode.