ARD-Themenwoche Gerechtigkeit - Wie gerecht kann Miete sein?

11.11.18 | 08:16 Uhr

Deutsche Städte sind Mieterstädte. Doch vor allem, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, wird es eng für viele Familien, Kleinverdiener oder Studenten. Kann es so etwas wie eine gerechte Miete überhaupt geben? Ansgar Hocke

Als der Wohnungsgipfel der Bundesregierung im September tagt, demonstrieren am Hauptbahnhof Gewerkschafter, Sozialverbände und Mieter gegen den Mietenwahnsinn. Zu letzteren gehören auch Sigrid J. und Peter K. Auf die Frage "Kann es so etwas wie eine gerechte Miete geben?", schauen sie erst einmal erstaunt. Erst nach einer langen Pause antwortet die 56-jährige Sigrid: "Für mich bedeutet Gerechtigkeit, dass sich jeder leisten kann, in einer Stadt zu leben. Sonst werden Leute ohne Geld an den Stadtrand gedrängt" Und Peter Jens meint: "Eine gerechte Mietenpolitik ist eine Politik, die es ermöglicht, dass Menschen ihre Wohnbedürfnisse erfüllen können."

"Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben"

Soviel steht fest: Das Recht auf Wohnen ist ein international verbrieftes Menschenrecht. Nicht mehr und nicht weniger. In Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) ist vom "angemessen Lebensstandard" die Rede, zu dem eben auch eine Wohnung gehört. Auch in dem von Deutschland ratifizierten UN-Sozialpakt ist die Unterbringung Teil eines angemessenen Lebensstandards. Doch diese eher abstrakten Ansprüche helfen bei der derzeitigen Wohnungskrise wenig weiter. Und im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, findet sich im Grundgesetz nichts von einem Staatsziel "Wohnen als Grundrecht". Lediglich die bundesdeutschen Wohlfahrtsverbände formulierten: "Neben einem ausreichenden Einkommen ist eine sichere, angemessene und dauerhaft finanzierbare Wohnung die unabdingbare Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben."

"Wohnen ist ein Menschenrecht"

Doch es wird für sozial Schwache, Studierenden und Rentner immer schwieriger, ihre Wohnung dauerhaft zu finanzieren. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki fällt ein klares Werturteil: "Wohnen ist ein Menschenrecht. Deshalb müssen wir als Gesellschaft und als Politik alles dafür tun, dass Menschen dieses Recht in Anspruch nehmen können." Bezahlbarer Wohnraum müsse geschaffen werden und die Vorschriften so sein, dass sie den Menschen angepasst werden und nicht einer Bürokratie. In elf Stadtteilen von Köln baut das Erzbistum 630 Wohnungen für maximal 9 Euro pro Quadratmeter.

Deutschland ist ein Mieterland

40 Millionen Mieterinnen und Mieter gibt es in Deutschland, also eine Mehrheit der deutschen Haushalte. Dies bewertet der Verband der Vermieter und Eigentümer positiv. Mieten gehöre in Deutschland zur Normalität, das schaffe Gerechtigkeit, sagt Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland. Das ausgeglichene und gerechte deutsche Mietrecht sei die Grundlage dafür, dass Mieten kein soziales Stigma ist. Denn in vielen anderen Ländern ist Mieten die Ausnahme, sagt Warnecke. "Das Mietrecht wird die Situation, die wir heute haben, nicht lösen können, das schafft Mietrecht nie, egal in welche Pendelbewegung sich der Markt gerade bewegt. Aber im wesentlich kann Mietrecht gerecht sein, und das gute Zeichen ist ein im Regelfall gut funktionierender Mietwohnungsmarkt."

Mietwohnungsmarkt funktioniert nicht

Genau dieser Mietwohnungsmarkt funktioniere eben nicht, kontert der Deutsche Mieterbund. Trotz Mietpreisbremse mangelt es an bezahlbaren Wohnungen. Zwar stehe nicht im Grundgesetz, dass die Lebensverhältnisse gerecht sein sollen, aber Mieten und Wohnen habe etwas mit der Würde des Menschen zu tun, so der Direktor des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten. Allerdings sitze der Mieter am kürzeren Hebel – insbesondere da, wo der Wohnraum knapp ist. Gerecht wäre es seiner Meinung nach etwa, wenn der Mieter maximal ein Drittel seines verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens für die Miete inklusive Nebenkosten aufwendet. Doch gerade Menschen mit wenig Geld müssten bis zu 50 Prozent und mehr ihres Haushaltsnettoeinkommens dafür aufwenden: "Und das ist nicht mehr gerecht."

Gelegentlich sind sich fast alle einig, was zu tun ist

Der Wohnungsmarkt ist mehr als angespannt. Und der Mangel wird ausgenutzt: In den letzten zehn Jahren kletterte die Kaltmiete in den deutschen Städten nur in eine Richtung – nach oben: Berlin: plus 104 Prozent; München: plus 61 Prozent; Nürnberg: plus 54 Prozent; Dresden: plus 35 Prozent; Leipzig: plus 30 Prozent, Köln: plus 30 Prozent. (Quelle: Immowelt) Gelegentlich sind sich fast alle einig, was zu tun ist. Doch vieles wurde bisher nur angekündigt: mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Wohngeld, mehr Neubau und Erleichterungen für Bauherren, eine bessere Kontrolle durch den Mietspiegel, eine wirksame Mietbremse. Aber noch fehlen bundesweit einheitliche Regelungen für die Aufstellung der Mietspiegel und noch fehlt das Gesetz mit einer Verschärfung der Mietpreisbremse. Vorerst setzt sich der Trend fort: Das Leben in der den Städten wird teurer. Es scheint beim Wohnungsmarkt völlig normal zu sein, dass eines der heftigsten Wettrennen aller Zeiten läuft. Wie dieses Wettrennen am Ende für das Thema Gerechtigkeit ausgeht ist offen.