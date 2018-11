imago/epd Audio: Inforadio | 13.11.2018 | Nachrichten | Bild: imago/epd

Gemeinsam mit Brandenburg - Arbeitgeber für Reformationstag als Berliner Feiertag

13.11.18 | 18:08

In der Debatte um einen neuen Feiertag in Berlin haben sich die Arbeitgeberverbände für den Reformationstag ausgesprochen. Sollte es einen weiteren Feiertag geben, sei eine gemeinsame Lösung mit Brandenburg sinnvoll, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, am Dienstag. Der 31. Oktober ist Feiertag in Brandenburg, wie auch in anderen nord- und ostdeutschen Bundesländern.

Auch Evangelische Kirche für Reformationstag

Damit schlagen sich die Arbeitgeberverbände auf die Seite der Evangelischen Kirche. In einer gemeinsamen Mitteilung hieß es am Dienstag. "Eine einheitliche Regelung in der Metropolregion käme sechs Millionen Menschen zugute und wäre für viele Arbeitnehmer und nicht nur für Familien ein Zugewinn an Lebensqualität und Verlässlichkeit, denn viele müssen ihr Berufs- und Arbeitsleben über Bundesländergrenzen hinweg gestalten." Amsinck betonte, ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag in Berlin würde "eine spürbar geringere Wirtschaftsleistung bedeuten". Sollte es trotzdem einen weiteren Feiertag geben, würden die Unternehmen für eine gemeinsame Lösung mit Brandenburg plädieren. "Eine Insellösung für die Hauptstadt durch einen anderen Feiertag würde für die Unternehmen und für die wachsende Zahl von Pendlern mehr Aufwand und Bürokratie bedeuten."

Oder doch lieber der Weltfrauentag?

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hatte im Frühjahr einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag angekündigt. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken konnte sich bislang aber nicht auf ein Datum verständigen. Berlin gehört zu den Bundesländern mit den wenigsten arbeitsfreien Feiertagen. Aktuell sind es neun, in Bayern dagegen 13 Feiertage. Unter anderem war über den Weltfrauentag am 8. März als neuen Feiertag diskutiert worden. Regierungschef Müller hatte auch den 18. März als Erinnerung an die Märzrevolution 1848 ins Spiel gebracht. Die Linken favorisieren den 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur. Der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello, hat sich für den 9. November als Feiertag in Berlin ausgesprochen.