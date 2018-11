Pünktlich zum Einbruch des Winters schlittert der Fernverkehr der Deutschen Bahn in eine Krise: Dem Unternehmen fehlen fast 6.000 Mitarbeiter in besonders wichtigen Bereichen wie der Zugwartung zum Beispiel. Das Ergebnis: Etliche ICE-Züge fahren mit Defekten umher.

Nur 20 Prozent aller ICE-Züge der Deutschen Bahn fahren voll funktionsfähig durch Deutschland. Das geht aus internen Unterlagen der Bahn AG vom Juni hervor, die dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" vorliegen. Grund dafür ist laut Bahn-Dokumenten, dass die Züge verspätet in die Werkstätten kommen und daher oft nur Zeit für sicherheitsrelevante Reparaturen bleibt.

Der Deutschen Bahn AG fehlen aktuell rund 5.800 Mitarbeiter im so genannten "betriebskritischen Bereich", der direkt für den Zugverkehr zuständig ist. Dies geht aus internen Unterlagen des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn hervor, der heute in Berlin zusammenkommt. Laut dem Papier, das "Kontraste" ebenfalls vorliegt, fehlt es dem Konzern unter anderem an Lokführern, Instandhaltungskräften und IT-Spezialisten.