Von Start-ups aus Brandenburg hört man vergleichweise wenig - noch. Martin Adam hat ein junges Unternehmen in Eberswalde besucht, das im wahrsten Sinne des Wortes aus "Scheiße Gold machen" will: mit Öko-Toiletten zum Mieten.

"Ressourcenfeuerwerk" nennt Florian das, was am Anfang und Ende der Verwertungskette stattfindet. Aus der Kette müsse ein Kreis werden, findet Florian. Statt Exkremente im Klärwerk zu vernichten, müssten sie als Kompostdünger auf die Felder – eine wirtschaftliche "Klovolution".

Für die muss auch geschweißt und gebohrt werden. Die fünf Öklo-Teilhaber reparieren etwa ihre Klokabinen selbst. Die Werkstatt dafür haben sie direkt vor der Haustür in der alten Papierfabrik. Für ein Start-up wie ihres, sagt Stefan, sei Brandenburg viel besser als Berlin: "Wir hatten schon unser Netzwerk, kannten viele Leute. In Berlin hätten wir gar nicht diese Möglichkeiten, auch nicht die Werkstätten." Außerdem sei Eberswalde gar nicht mehr so piefig. Manchmal weht fast ein wenig Berlin-Spirit durch die Straßen. Vor allem die Hochschule hat viele Jüngere in die Stadt geholt, die auch nicht sofort nach dem Studium wieder weg wollen. "Wir finden es einfach auch schön, in ländlichen Regionen etwas entstehen und wachsen zu lassen."