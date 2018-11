Die Immobilienpreise in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München werden von vielen internationalen Investoren inzwischen als überteuert angesehen - das geht aus einer aktuellen Analyse der Beratungsgesellschaft PwC hervor [pwc.de]. Dennoch würden Wohnungen und Häuser in deutschen Städten von Großanlegern geschätzt, weil sie viel Wert auf Sicherheit legen, heißt es - und auch hohe Mieteinnahmen erwartet werden.

Auch wer in Berlin eine günstige Mietwohnung hat, ist nicht aus dem Schneider: Es drohen Mieterhöhungen und Eigenbedarfskündigungen. Viele Berliner fragen sich daher, ob ein Wohnungskauf sich nicht doch lohnt. Eine Familie aus Pankow will es genau wissen.

Für die Analyse wurden mehr als 800 Immobilien-Experten befragt. Diese empfinden die Häuserpreise in deutschen Großstädten demnach - wie auch in anderen europäischen Metropolen - als sehr hoch. "Nahe am Gipfel", "weit fortgeschritten" oder "überteuert", lautet häufig ihr Urteil. Folgerichtig sanken die Immobilieninvestitionen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten um drei Milliarden auf 65 Milliarden Euro - das sind 4,4 Prozent.

Ganz vorn in der Gunst der Großinvestoren steht europaweit nicht mehr Deutschland, sondern Großbritannien. Hier wurden vom Schlussquartal 2017 bis zum Ende des dritten Quartals 2018 68 Milliarden Euro in Immobilien investiert.

Weil sich innerhalb Deutschlands allerdings der für 2019 geplante Brexit bemerkbar macht, stiegen die Immobilieninvestments in Frankfurt - das viele Londoner Banker anzieht - dennoch rasant: In der Stadt am Main, die zeigt die PwC-Studie, wurden binnen eines Jahres acht Milliarden Euro in Wohnungen und Häuser investiert - das ist ein Plus von 12,5 Prozent. Damit holt Frankfurt beim Investitionsvolumen Berlin ein. Die beiden deutschen Spitzenreiter stehen in Europa gemeinsam auf Platz drei hinter Paris und London.