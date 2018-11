Martin Berlin Mittwoch, 21.11.2018 | 17:54 Uhr

Das soll keine Krise sein? Der Winter fängt doch gerade erst an! Von einer Grippewelle merke ich noch nichts!

Tatsache ist, dass noch nicht einmal der reduzierte Fahrplan eingehalten werden kann, die Züge fallen einfach aus! Das ist Betrug am Steuerzahler und an allen Zeitkarteninhabern! Um das ganze zu vertuschen, werden in den Fahrplan-Apps Züge angezeigt, die nicht fahren!

Anstatt die Schuld auf eine angebliche Grippewelle zu schieben, sollten schnellstmöglich Züge bestellt werden, und zwar nicht nur die viel zu engen "Blumenbretterzüge"! Ich möchte nicht glauben, dass es nicht möglich ist, in kurzer Zeit neue Züge zu bestellen. Dazu müssten Senat und BVG sich nur Partner in der Industrie suchen und nicht nur die Schuld auf den politischen Gegner schieben.