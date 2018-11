Senat will schnelles Internet in der U-Bahn Mitte 2019

Die Berliner U-Bahn soll flächendeckend schnelles Internet bekommen – LTE und 4G. Das berichtet die "Berliner Morgenpost" online am Samstag. Demnach unterstütze der Senat den Ausbau, so dass LTE ab Mitte 2019 verfügbar sein werde, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Zeitung mitteilte.

BVG-Sprecherin Petra Reetz bestätigte demnach die Pläne, wollte sich aber nicht auf die Zeitplanung der Senatorin festlegen. Die nötigen Bauarbeiten könnten in allen Tunnelröhren im Laufe eines Jahres abgeschlossen sein, hieß es. Der Mobilfunkanbieter Telefónica, der in Deutschland die O2-Netzer betreibt, erhält nach Informationen der "Morgenpost" etwa zwei Millionen Euro, um die restlichen 120 Kilometer des U-Bahnnetzes mit der entsprechenden Technik ausrüstet.

Bereits realisiert ist die technische Infrastruktur an der U7 am südlichen Teil der U8 bsi zum Hermannplatz. W-Lan soll es in den U-Bahnwagen dann nicht mehr geben, nur noch auf den U-Bahnhöfen.