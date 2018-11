imago Audio: Inforadio | 26.11.2018 | Lisa Steger | Bild: imago

Fördergelder für Schloss-Sanierung veruntreut - Haftstrafen über fünfeinhalb Jahre im Boitzenburg-Prozess

26.11.18 | 12:48 Uhr

Zwei Unternehmer, die nach der Wende 90 Millionen D-Mark zur Sanierung von Schloss Boitzenburg bekamen und es nie sanierten, sind jetzt zu je fünfeinhalb Jahre Haft verurteilt worden. Doch ins Gefängnis müssen sie wahrscheinlich nicht. Von Lisa Steger



Im Prozess um den größten Subventionsbetrug in der Geschichte des Landes Brandenburg ist das Urteil gefallen: je fünfeinhalb Jahre Haft für zwei Unternehmer. Sie hatten in den 90er Jahren knapp 90 Millionen D-Mark für die Sanierung des Schlosses Boitzenburg in der Uckermark erhalten und größtenteils zweckentfremdet. Ins Gefängnis müssen die beiden dennoch vermutlich nicht. Verkündet wurde das Urteil am späten Freitagabend durch die Strafkammer - angekündigt war es eigentlich für Ende November oder Anfang Dezember.

Wende-Kriminalität in Boitzenburg

Die Taten, um die es ging, liegen 14 bis 21 Jahre zurück. Angeklagt war ein schwerer Betrug, die angeklagte Schadenssumme lag zunächst bei knapp 90 Millionen D-Mark. Für eine symbolische D-Mark kaufte der Hamburger Unternehmer Oliver E. in den 90er Jahren der Treuhand Schloss Boitzenburg ab. Er versprach, das Renaissance-Schloss, Stammsitz der Familie von Arnim, aufwändig zu sanieren. Ein Familienhotel sollte es werden, unter anderem mit Reithalle und Schwimmbad. 1997 stellten Oliver E. und seine Geschäftspartner erste Förderanträge. Rund 28,3 Millionen D-Mark erhielten sie in den folgenden Jahren von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, rund 57,4 Millionen D-Mark vom Arbeitsamt Eberswalde, den Rest von der inzwischen aufgelösten Landesagentur für Struktur und Arbeit. Doch eine Sanierung fand kaum statt.

Andere Vergehen inklusive

Das Landgericht wollte ursprünglich gegen vier Männer verhandeln. Gegen einen von ihnen stellte es schon vor dem Prozessauftakt das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage ein. Über die Höhe wurde nichts mitgeteilt. Ein zweiter Mann, der anfänglich noch auf dem Anklagestuhl saß, wurde ebenfalls nicht mehr verurteilt, auch sein Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage - 50.000 Euro - eingestellt. Die verbliebenen beiden Geschäftsleute, darunter Oliver E., erhielten am Freitag nun je fünfeinhalb Jahre Haft. Allerdings handelt es sich um eine Gesamtstrafe. Darin bereits enthalten sind die Vorstrafen der beiden 50 und 56 Jahre alten Männer vom Landgericht Magdeburg. Dort hatten sie im Jahr 2013, ebenfalls wegen Betruges im Zusammenhang mit zwei Schlösser-Sanierungen, je viereinhalb Jahre Haft erhalten. Davon haben sie, so der Sprecher des Potsdamer Landgerichts, 21 beziehungsweise 22 Monate bereits verbüßt. Nach Informationen des rbb befand sich der Hauptangeklagte Oliver E. größtenteils im offenen Vollzug.

Verfahren erst spät eröffnet

Wie der Landgerichtssprecher weiter mitteilte, gelten weitere 24 Monate der Strafe bereits als vollstreckt, weil die Taten so lange zurückliegen. Die Staatsanwaltschaft nahm 2005 Ermittlungen auf. Seit 2010 lag die Akte beim Landgericht Potsdam, doch dieses schaffte es nicht, das Verfahren zu früher eröffnen - wegen Überlastung, wie es hieß. Erst im September 2018 begann der Prozess. Nach Angaben des Gerichtssprechers ist die Strafe, die nun noch zu verbüßen wäre, so gering, dass die Verurteilten vermutlich nicht mehr ins Gefängnis müssen. Doch darüber entscheidet noch die Staatsanwaltschaft Potsdam. Das Strafurteil vom vergangenen Freitag gegen Oliver E. und Stephan H. ist auch noch nicht rechtskräftig, die beiden Verurteilten können in Revision gehen.

Teilgeständnis nach Deal mit dem Gericht

In der Anklageschrift war noch von einem Betrug in Höhe von umgerechnet 45 Millionen Euro die Rede. Verurteilt wurden die zwei Männer jetzt nur wegen 9,9 Millionen Euro. Die übrigen Vorwürfe hat die Strafkammer am Ende nicht mehr verfolgt, sondern das Verfahren eingestellt. Weil die Verurteilung wegen dieser Taten die Gesamtstrafe, wie es hieß, nicht mehr wesentlich erhöht hätte. Dem Urteil liegt ein Deal zwischen Gericht und Verteidigern zugrunde: ein umfassendes Geständnis gegen Strafrabatt. Die Angeklagten haben einen Teil der Vorwürfe zurückgewiesen. Der erste Versuch eines Deals war deshalb kurz nach Prozessauftakt gescheitert. Dem jetzigen Urteil zufolge hat Oliver E. dreieinhalb Millionen Euro des Fördergeldes für sich selbst verbraucht, der andere Angeklagte, Stephan H., dagegen eine Million. Wo das Geld jetzt ist, ist in der Beweisaufnahme unklar geblieben. Die Entscheidung, die Beute einzuziehen, hat die Strafkammer am Freitag nicht getroffen, obwohl es möglich wäre; die einschlägigen Vorschriften (Stichwort Vermögensabschöpfung) sind im letzten Jahr vom Gesetzgeber geändert worden und betreffen auch zurückliegende Taten. Dem Sprecher des Potsdamer Landgerichts zufolge müssten die Geprellten, wenn die Strafurteile rechtskräftig werden, in einem Zivilprozess das Geld einklagen. Dort würde eine neue Beweisaufnahme stattfinden. Denn das Zivilgericht ist nicht an die Erkenntnisse aus dem Strafprozess gebunden.

Deals sind inzwischen gängige Praxis

Das Urteil im bisher größten Fördermittelprozess des Landes Brandenburg verdeutlicht einmal mehr, dass der "Deal" seinen Siegeszug durch die Gerichte angetreten hat. Vor allem in aufwändigen Wirtschaftsstrafverfahren kapitulieren die Richter immer öfter vor den Aktenbergen. Sie kürzen die Beweisaufnahme ab: Das Geständnis, mit Hilfe hoch spezialisierter Strafverteidiger verfasst, reicht ihnen aus. Die Strafprozessordnung lässt dieses Vorgehen zu, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden - beispielsweise muss der Vorsitzende Richter in öffentlicher Verhandlung mitteilen, dass es einen "Deal" gab. Dennoch sehen Fachleute sehen diese Entwicklung kritisch. "Wo staatliche Strafen durch Prozesshändel umgangen werden, findet ein 'Handel mit der Gerechtigkeit' statt, den es in einem Rechtsstaat nicht geben darf", heißt es etwa im Lehrbuch "Gerichtsreporter - Praxis der Berichterstattung". Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, spricht in seinem Buch "Das Ende der Gerechtigkeit" vom "Richter als Dealer". Der Dessauer Amtsrichter Patrick Burow schätzt, dass inzwischen ein Drittel der Strafurteile auf einem Deal beruhen. In seinem Buch "Justiz am Abgrund" schreibt der promovierte Jurist: "Tatsächlich bedeutet ein Deal den Verzicht auf die Erforschung der Wahrheit." Und weiter: "Die ausgedealten Strafen liegen weit unter den normalen Strafen. Die 'Preise' sind durch das Dealen in Rutschen gekommen." Der Deal sei aber "ein Notwehrrecht für überlastete Richter".

Verurteilte können in Revision gehen

Bei der Urteilsverkündung am Freitagabend war kein Reporter war anwesend. Die Pressestelle hatte lokale Journalisten trotz mehrerer Anfrage nicht informiert. "Kurzfristig hatte sich der Vorsitzende dazu entschieden", teilte ein Gerichtssprecher am Montag auf Anfrage mit.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.11.2018, 12 Uhr