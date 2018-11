Bild: dpa/Martin Rütschi

Schuldneratlas 2018 - Weniger Berliner und Brandenburger sind verschuldet

13.11.18 | 15:13 Uhr

Die gute Nachricht: In Berlin und Brandenburg gibt es weniger verschuldete Menschen als in den Vorjahren. Die schlechte Nachricht: In der Hauptstadt gibt es weiterhin sehr viele Bürger, deren Ausgaben höher sind als die Einnahmen.

Die Zahl der verschuldeten Menschen in Berlin und Brandenburg ist leicht gesunken. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten aktuellen Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Bundesweit ist die Verschuldungsquote laut Schuldneratlas allerdings zum fünften Mal in Folge gestiegen: Demnach waren fast sieben Millionen Menschen beziehungsweise rund 3,5 Millionen Haushalte in Deutschland überschuldet. In Brandenburg ist laut Studie rund jeder zehnte Einwohner über 18 Jahre überschuldet. Die Überschuldungsquote lag zum Stichtag 1. Oktober bei 9,94 Prozent nach 10,02 Prozent im Jahr zuvor. Damit blieb das Land weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt von 10,04 Prozent. Zudem ist die Zahl der überschuldeten Menschen in Frankfurt (Oder), Barnim, Oberhavel und Märkisch-Oderland seit 2004 stärker zurückgegangen als fast überall sonst in Deutschland.

Hauptgrund: Arbeitslosigkeit

In Berlin ist die Zahl der Schuldner höher als in Brandenburg, die Quote liegt laut Creditreform bei 12,4 Prozent. Allerdings nimmt sie entgegen der bundesweiten Entwicklung seit fünf Jahren ab. Berlin landet dennoch auf einem der hinteren Plätze im deutschlandweiten Vergleich, nur Sachsen-Anhalt und Bremen haben höhere Verschuldungsquoten. Deutschlandweit geht die Zahl der Überschuldungsfälle im Osten zurück (- 8.000 Fälle), im Westen steigt sie weiter an (+ 27.000 Fälle). Die Zahl der Überschuldungsfälle nahm bei den Frauen weiter merklich zu (2,7 Millionen), bei den Männern nahm sie minimal ab (4,2 Millionen). Zudem waren rund 263.000 über 70-Jährige überschuldet. Bei den Jüngeren (unter 30 Jahre) wurden rund 1,6 Millionen Menschen als überschuldet eingestuft.

Die Wirtschaftsauskunftei erfasst nicht nur Privatinsolvenzen, sondern alle Fälle, in denen die zu leistenden Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Erkannt wird dies zum Beispiel durch mindestens zwei vergebliche Mahnungen von Gläubigern. Als Hauptgründe für Überschuldungen wurden Arbeitslosigkeit, Scheidung und Erkrankung bzw. ein Unfall angegeben. Auch gestiegene Mietkosten sind ein immer stärkerer Schuldentreiber. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die Überschuldungsquote in Deutschland in naher Zukunft noch ansteigt.

Sendung: Inforadio, 13.11.2018, 13:00 Uhr