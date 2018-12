Gute Nachrichten für alle Bahnkunden: Die Deutsche Bahn und die EVG haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, weitere Streiks der EVG - auch in Berlin und Brandenburg - drohen damit nicht mehr. Aber was macht die zweite Gewerkschaft GDL?

Weiter ungelöst ist der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), die die Verhandlungen für gescheitert erklärt hat und zunächst in die Schlichtung müsste.

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben ihren Tarifkonflikt beigelegt. "Es gibt eine Einigung", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG in Berlin am Samstagmorgen. Ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestätigte: "Wir haben einen Abschluss erzielt." Damit sind weitere Warnstreiks abgewendet. Details des Abschlusses wollen die Tarifparteien am Vormittag in Berlin bekanntgeben.

Ein Warnstreik der Gewerkschaft EVG hat am Montagmorgen den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Auch die Berliner S-Bahn war massiv betroffen - Hunderttausende Pendler kamen zu spät. Der Fahrgastverband übte im rbb scharfe Kritik.

Vor dem EVG-Warnstreik hatte die Bahn eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent ab März 2019 und weitere 2,6 Prozent ab Januar 2020, dazu eine Einmalzahlung von 500 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. Dieses Angebot hat die Bahn nun noch einmal verbessert und konnte damit den Tarifkonflikt lösen.

Am Montagvormittag hatte ein Warnstreik der Bahnbeschäftigten den Fernverkehr und die Berliner S-Bahn für drei Stunden fast komplett lahm gelegt. Hunderttausende kamen allein in Berlin zu spät zur Arbeit. Die EVG vertritt rund 160.000 Bahnbeschäftigte.

Auch der Lokführergewerkschaft GDL hatte die Bahn am Mittwoch ein neues Angebot vorgelegt. Nach Angaben von GDL-Chef Claus Weselsky sah es in der ersten Stufe ein Lohnplus von 3,2 Prozent vor - jedoch bei einer Laufzeit von 34 Monaten. Je länger die Laufzeit eines Vertrages ist, desto geringer fällt die effektive Lohnerhöhung auf ein Jahr gesehen aus.



Weselsky schloss am Freitag eine Schlichtung nicht mehr aus. Zu einem Streik darf die GDL nach geltender Vereinbarung erst nach dem Ende einer Schlichtung aufrufen.

Weselsky erlangte bundesweite Bekannheit, als seine Gewerkschaft von Herbst 2014 bis Mai 2015 insgesamt neun flächendeckende Streiks bei der Bahn organisierte, die zusammengenommen 17,5 Tage lang dauerten. Es war einer der härtesten Tarifkonflikte in der Geschichte der Bundesrepublik, Weselky zog als Kopf der GDL viel Hass auf sich. In der Tarifrunde 2017 einigte sich die GDL ohne Streiks in der Schlichtung mit der Bahn.